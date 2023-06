Monza si illumina: 23 km di cavi elettrici e nuovi pali. Ecco da dove si comincia

Si inizierà da via Buonarroti e San Donato. Poi Monza Sobborghi, zona Cederna-Cantalupo, Parco e Cazzaniga. Queste le prime aree di Monza che saranno interessate dalla sostituzione dei pali della luce. Con la firma della formale presa in carico prende il via la fase operativa del piano per la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica cittadina messo a punto da Acinque Tecnologie e il comune di Monza, in partnership con a2a Illuminazione Pubblica e a2a Smart City.

I lavori dureranno complessivamente 18 mesi. Gli interventi saranno accompagnati da attività di informazione rivolte alla popolazione. È stata fra l’altro organizzata una linea diretta cui fare riferimento al numero verde 800 688 713, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, per segnalare eventuali problematiche. Il piano complessivo ammonta a 13 milioni di investimenti e prevede la riqualificazione e l’integrazione della rete cittadina, la posa di 23 chilometri di cavi elettrici e 191 nuovi quadri elettrici.

Nei 12 mila punti luce attuali e nelle nuove paline saranno installate lampade a LED di ultima generazione che assicurano efficienza e risparmio ambientale: l’illuminazione a LED consente infatti di abbattere di circa il 77% i consumi, visto che si tratta di lampade con una durata media cinque volte superiore a quella degli impianti tradizionali, riducendo l’inquinamento luminoso e l’emissione di CO 2 (1.500 tonnellate l’anno).

Sulla completa riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica si innesteranno progressivamente le opportunità della smart city. I pali fungeranno infatti da infrastrutture su cui installare una nuova rete di trasmissione e sensori. L’obiettivo è una città connessa, sicura e con più servizi: verranno posati 50 chilometri di fibra ottica, attivati 42 punti di accesso wi-fi, connettendo oltre 100 strutture fra edifici comunali scuole e biblioteche.