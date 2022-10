Il comune dove sono stati realizzati una trentina di parcheggi gratuiti

Buone notizie per chi si reca a Villasanta in auto. Sono appena stati ultimati e consegnati una trentina di nuovi parcheggi gratuiti. Due nuove aree di sosta quelle realizzate nel comune alle porte del Parco di Monza.

La notizia - diffusa attraverso la pagina Facebook del comune - annuncia una nuova grande area di sosta tra le vie Turati e Vespucci con 24 stalli di cui 2 riservati alle persone con disabilità. In via Farina, invece, sono stati realizzate aree di sosta a spina di pesce di cui uno riservato alle persone diversamente abili. Questi due interventi sono opere di urbanizzazione al termine del cantiere che ha riqualificato un'importante ex area produttiva, un tempo occupata dalla Colombo Agostino.