A Monza in arrivo altri parcheggi a pagamento

A Monza in arrivo nuovi parcheggi a pagamento. Aumenteranno le ZPRU, cioè le Zone di particolare rilevanza urbanistica. Sarà riorganizzato il sistema della sosta tramite l’introduzione di ulteriori sei ZPRU oltre le due già attivate nel 2023. Così che in determinate aree della città le soste saranno solo a pagamento (strisce blu) e per i residenti (strisce gialle).

Una novità inserita nel PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) con l’obiettivo – da qui a 10 anni – di promuovere tra i monzesi e tra chi a Monza arriva per lavoro, turismo, o per la semplice passeggiata del fine settimana a muoversi con i mezzi pubblici. Mezzi che vedranno, anche loro, una svolta green con l’obiettivo, entro il 2030, di avere una flotta di autobus completamente elettrica. Un piano ben preciso quello presentato in settimana dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessore alla Mobilità Giada Turato, che prevede una vera e propria rivoluzione della mobilità nella terza città della Lombardia. Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile punta infatti a rivoluzionare gli spostamenti dei monzesi: ad oggi il 67% degli spostamenti avvengono con l’auto privata; solo il 17% utilizza il trasporto pubblico locale; e solo il 16% va a piedi o in bicicletta. Con l’aumento degli stalli a pagamento – e al contempo un aumento dei mezzi pubblici e delle corse nelle ore di punta e in occasione dei grandi eventi che richiamano tanti turist in città – si spera di convertire i monzesi (e chi a Monza arriva) a una nuova modalità di spostamento.

“L’obiettivo - spiegano dal Comune di Monza - è di ridurre al 50% gli spostamenti con auto propria, e aumentare al 30% gli spostamenti con il trasporto pubblico locale e al 20% quelli a piedi o in bici, ottenendo dunque un +15-19% di spostamenti attraverso la mobilità sostenibile”. Grazie anche al piano di incremento delle piste ciclabili in città tra gli obiettivi della campagna elettorale del sindaco Pilotto e che in questi anni si sta già via via realizzando.

Percentuali, quelle previste da chi ha redatto il PUMS (giunta comunale e per la parte tecnica Monza Mobilità, e Sintagma Srl) individuate confrontando gli scenari di piano definiti dai PUMS di altre città italiane comparabili per dimensioni e caratteristiche del sistema di mobilità al capoluogo brianzolo. “Il modello è stato utilizzato per stimare gli impatti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti: pari a circa il 30% in meno per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio e il particolato, oltre a una sensibile riduzione dell’inquinamento acustico”, si legge nella nota diffusa dal Comune.

“Saranno gli enti locali i soggetti pubblici chiamati a gestire la transizione verso la mobilità sostenibile - spiega l’assessore Turato - Per questo il primo piano della mobilità sostenibile per Monza rappresenta una leva significativa per guidare il cambiamento attraverso azioni che partiranno dalla città ma incideranno anche su un'area territoriale più vasta". L’obiettivo è quello anche di ampliare le Zone a traffico limitato (Ztl), allargando il divieto di accesso non solo a quello attuale nella cerchia del centro storico, ma c'è in ipotesi anche l'ampliamento alla zona compresa tra le vie Visconti, Aliprandi, D’Azeglio, Appiani e Manzoni.