Ordinati 17 nuovi preti e tre sono brianzoli: chi sono e da dove vengono

In un Duomo gremito, nelle scorse ore, con una solenne cerimonia, sono stati ordinati 17 nuovi preti. Dopo la celebrazione, all’esterno della cattedrale si è svolta la tradizionale festa con familiari, amici, compagni di seminario e fedeli delle parrocchie in cui i neo sacerdoti hanno svolto il loro servizio in questi anni. Il 20 giugno, l’arcivescovo Mario Delpini comunicherà ai nuovi sacerdoti le parrocchie in cui svolgeranno il loro ministero. Ecco chi sono e da dove vengono.

I nomi dei nuovi preti

- Michele Ascari, 37 anni, della comunità pastorale San Paolo di Giussano (MB);

- Gioele Asquini, 34 anni della parrocchia di San Paolo di Legnano (MI);

- Davide Beretta, 28 anni, della comunità pastorale Madonna del Carmine di Carnate (MB);

- Paolo Bottelli, 31 anni, della comunità pastorale Beato Samuele Marzorati di Varese;

- Matteo Foppoli, 29 anni, della parrocchia Santa Francesca Romana di Milano;

- Marco Garrini, 26 anni, della parrocchia Ognissanti di Milano;

- Andrea Giuliani, 29 anni, della parrocchia Santa Maria Assunta di Inzago (MI);

- Edoardo Mauri, 26 anni, della parrocchia San Pio X di Desio (MB);

- Manuel Mazzucco, 28 anni, della parrocchia di San Gottardo al Corso di Milano;

- Stefano Pedroli, 30 anni, della comunità pastorale di Sant’Antonio abate di Varese;

- Patrick Pescialli, 26 anni, della parrocchia San Pietro in San Pietro all’Olmo di Cornaredo (MI);

- Ludovico Pileci, 24 anni, della parrocchia San Martino di Ispra (VA);

- Alessandro Tacchi, 26 anni, della parrocchia Sant’Ambrogio di Vanzaghello (MI);

- Piercarlo Tettamanti, 25 anni, della parrocchia dei Santi Ilario e Remigio di Beregazzo con Figliaro (CO);

- Erick Torres Torres, 32 anni, della Diocesi di Juigalpa (Nicaragua);

- Federico Valvassori, 30 anni, della parrocchia Santo Stefano di Santo Stefano Ticino (MI);

- Matteo Viscomi, 27 anni, della parrocchia Santa Maria Assunta di Senago (MI)

Di età compresa tra i 25 e i 37 anni, alcuni tra loro sono entrati in seminario dopo gli studi superiori: 7 sono laureati, altri avevano iniziato a lavorare, come chi era impegnato con lo chef stellato Davide Oldani, chi ha trovato nella passione per la musica o il cinema la strada per la propria vocazione, chi ha riscoperto la fede grazie alla Divina Commedia e chi ha fatto esperienze missionarie all’estero.

Delpini: "Le parole che dicono il vero"

"Siamo invasi, assordati dalle parole inutili, da quelle che non dicono niente, rassegnati, feriti dalle parole cattive, gridate, offensive, le parole che insultano, che dividono le famiglie, i partiti, i popoli - ha detto nelle scorse ore l'arcivescovo Delpini -. Sconcertati dalle parole che seminano disprezzo, confusione, che mettono in ridicolo tutto e che lasciano le persone buone mortificate solo per il fatto che non hanno la risposta pronta. Le parole che parlano di solo cattive notizie e di orribili malvagità, che dicono e negano, promettono e ritrattano, mettono tutto in confusione".

Eppure, è in questo universo complicato che "si presenta un testimone che ha visto il cuore trafitto, l’ultimo insulto della crudeltà e l’ultimo dono dell’Agnello immolato", prosegue in riferimento alla pagina del Vangelo di Giovanni con la narrazione di Cristo morto sulla croce. Una croce che richiama al senso ultimo del vivere. Per questo, "siamo grati a coloro che, nell’assedio delle chiacchiere, delle parole inutili e cattive hanno saputo dire il vero: hanno indicato la direzione verso la quale si deve volgere lo sguardo se si vuole trovare la salvezza. Di tutte le infinite parole pronunciate o scritte da un prete, resteranno le parole che dicono il vero, che aiutano a guardare a Gesù".

Un insegnamento – questo – venuto, appunto, da tanti presbiteri, "alcuni, forse, famosi predicatori, altri uomini modesti nella comunicazione: alcuni affascinanti, altri persino noiosi, ma quello che importa, alla fine, è che abbiano detto il vero", riporta il sito dell'arcidiocesi di Milano.