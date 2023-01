Ecco quanto costerà ai brianzoli muoversi in metropolitana a Milano

Ritorno dalle feste con gli aumenti. Lunedì 9 gennaio, primo giorno di rientro dalle festività natalizie, a Milano entreranno in vigore le nuove tariffe di Atm. Da quel giorno, in pratica, salire a bordo di metropolitane, autobus e tram in città costerà di più.

Milanesi, turisti e pendolari dovranno spendere venti centesimi in più per il biglietto "classico". Ma non solo. Perché ci saranno un euro e cinquanta di sovrapprezzo per il carnet, un euro da aggiungere per il biglietto che dura 72 ore e sessanta centesimi di rincaro per il giornaliero.

I biglietti Mi1-Mi3 costeranno quindi 2,20 euro, mentre l'ordinario Mi1-Mi9 - che copre tutte le zone - arriva a 4,80 euro. Per il giornaliero si va da un minimo di 7,60 a un massimo di 16,50 per tutte le zone. Il ticket valido 3 giorni costerà 13 euro a Milano e 28,50 per la tratta Mi1-Mi9, la più "ampia". Per 10 biglietti, con il carnet, ci vorranno invece 19,50 per Mi1-Mi3 e 43 per Mi1-Mi9.

Salvi gli abbonamenti, sia i mensili che gli annuali. Rimarrà quindi a 39 euro quello ordinario mensile e a 330 euro quello ordinario annuale.

I nuovi prezzi dei biglietti per la metro a Milano

Perché aumenta il biglietto Atm

Il perché dell'aumento - al centro di una feroce battaglia politica tra centrosinistra e centrodestra, che ha anche lanciato una petizione online - era stato spiegato dallo stesso comune. "L’aumento dei titoli di viaggio occasionali e settimanali è stato deliberato dall’agenzia di Bacino lo scorso 26 agosto, ma l’amministrazione comunale ha deciso di non procedere all’adeguamento tariffario fino alla fine del 2022, compensando con fondi propri le perdite del sistema", aveva sottolineato palazzo Marino. Che effettivamente ha più volte rinviato l'aumento. Dall'altro lato però regione Lombardia ha pungolato in più occasioni il comune, replicando all'accusa di aver diminuito i fondi e invitando Milano a coprire le perdite di tasca propria.

"L’adozione di questo provvedimento - aveva ammesso Arianna Censi, assessora alla Mobilità, annunciando i rincari - ha comportato per il Comune un notevole sforzo per il reperimento di risorse straordinarie. Purtroppo la manovra tariffaria non è più rimandabile, soprattutto per il costante impegno economico profuso per la realizzazione di nuove linee metropolitane, a fronte del quale non interviene un adeguato incremento di risorse da parte dei trasferimenti regionali”.