Quei sottopassi che potrebbero risolvere il problema del traffico a Monza

Monza soffocata nella morsa del traffico, soprattutto negli orari di punta e nelle grande arterie stradali di ingresso in città. E se si risolvesse il problema realizzando in quei punti dei sottopassi? Dopo il maxi tunnel di viale Lombardia e il tunnel di viale delle Industrie il Coordinamento dei comitati e delle associazioni ipotizza la realizzazione di altri sottopassi viari per superare il problema nei punti più delicati della città.

Dove realizzare i sottopassi

Una proposta che viene avanzata direttamente alla giunta Pilotto all’interno del documento di osservazioni al PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) presentato dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessore alla Viabilità Giada Turato mesi fa. Il Coordinamento, guidato da Giorgio Maioli, propone la realizzazione dell’interramento di via Boccaccio (sia per ricostituire l’unità spaziale tra i Boschetti Reale e il Parco sia per risolvere il problema del traffico automobilistico proveniente dalle direttrici est – ovest) chiudendo così definitivamente il traffico veicolare all’interno del Parco lungo viale Cavriga. Nel documento è prevista anche la realizzazione di sottopassi viari nelle intersezioni di viale delle Industrie con viale Stucchi (da interrare) con Via Salvadori e via Sant’Albino (in superficie con rotonde);di Viale Stucchi con viale Sicilia e di viale Stucchi con viale Libertà (già finanziato dal PII di Esselunga).

Chi sostiene il progetto

Quello del traffico è un grave problema che da decenni sta soffocando la città di Monza. Il Coordinamento ipotizza la realizzazione dei sottopassi per cercare di smaltire il traffico, soprattutto nelle ore di punta. “Questo fatto consentirebbe di rendere più scorrevole quegli attraversamenti, fonte quotidiana di code e di inquinamento indotto – si legge nel documento -. Considerando anche l’ipotesi, con gli opportuni finanziamenti provinciali, regionali e statali, di interrare l’intero tratto di quei viali da via Salvadori a viale Sicilia".

Il documento è stato sottoscritto dal Circolo Legambiente Alexander Langer Monza - CCR: Gruppo Ambiente e territorio - Comitato Aria Pulita Monza - Comitato via Blandoria - Comitato per il Parco A. Cederna - Comitato Gallarana - Comitato quartiere Sant’Albino - Comitato quartiere San Donato Regina Pacis - Comitato via Boito Monteverdi - Comitato Ospedale Umberto 1° - Comitato Triante - Comitato Pro Buon Pastore - Comitato salvaguardia Buon Pastore - Comitato Bastacemento - Presidio ex Macello - Comitato San Fruttuoso Bene Comune -Osservatorio antimafie di MB Peppino Impasto.