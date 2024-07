Un nuovo mega acquedotto da 6 milioni di euro attraverserà la Brianza

Un grande progetto strategico per prevenire criticità future di approvvigionamento idrico determinate (anche) dal cambiamento climatico e che interesserà i comuni di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate.

Dureranno circa due anni di lavori per la realizzazione di due nuove dorsali nell'area est della provincia e avviati in questi giorni da Brianzacque. 8,5 chilometri la lunghezza complessiva dell’intervento e 5,8 milioni il costo dell’opera. Che ha appunto l’obiettivo strategico di prevenire criticità future e migliorare all'approvigionamento idrico nei diversi comuni brianzoli.

Primo step a Usmate Velate e Arcore

In una prima fase, conclusa la cantierizzazione, si procederà alla posa della nuova dorsale con una condotta in ghisa a partire da via della Brina ad Usmate Velate fino all’incrocio tra via Gilera e via Fumagalli ad Arcore. Si realizzerà, così, l’interconnessione tra la rete di distribuzione di Arcore e la dorsale in esercizio di Usmate Velate. Su questo tratto, si prevede che i lavori andranno a concludersi nei primi mesi del prossimo anno.

I lavori a Lesmo e Concorezzo

Dopo l'estate, la seconda parte del progetto prevede di collegare la dorsale esistente di Burago Molgora - Concorezzo con le reti di acquedotto di Concorezzo, Villasanta e Lesmo. Per questa operazione si prevede di lavorare anche nel 2025 con l'orizzonte temporale di concludere l'intervento entro i primi mesi dell’anno 2026.

Tecnologia no - dig

Lungo le tratte si incroceranno due attraversamenti ferroviari che coinvolgono le linee di Monza - Calolziocorte, Monza - Molteno e Seregno - Carnate. I cantieri non comportano alcuna interruzione del servizio grazie all’adozione della tecnica no - dig, più semplicemente "spingitubo", che evitando di scavare non interferirà minimamente con i binari e le tre linee ferroviarie. L’opera non andrà dunque ad impattare sui servizi che resteranno sempre attivi.

Come spiega il gestoreSono state elaborate, infatti, soluzioni progettuali per non interferire con alcuna rete già esistente, né idrica, né elettrica, né con i gasdotti o la rete di telecomunicazione. Le stesse occupazioni cantieristiche porteranno a modificare la viabilità solo per un periodo di tempo limitato. Saranno, in ogni caso, segnalati percorsi alternativi laddove la percorribilità stradale risultasse temporaneamente impraticabile.

Un sito dedicato

La novità di questo intervento è la realizzazione di un sito internet (www.nuovadorsalebrianza.it) interamente dedicato ai lavori per informare i cittadini sullo stato di avanzamento e sulle attività svolte nei singoli Comuni. L’obiettivo è soprattutto quello di aumentare la consapevolezza e la comprensione di tutti, per una reciproca collaborazione e un sereno svolgimento del progetto. Sulle pagine web verrà raccontata, passo dopo passo, la realizzazione della nuova dorsale di acquedotto coinvolgendo i cittadini nelle attività di cantiere.

"Guardare al futuro per prevenire criticità"

La realizzazione delle due nuove infrastrutture di acquedotto, dal comune di Concorezzo al comune di Lesmo e dal comune di Arcore al comune di Usmate Velate, "nasce dalla volontà di prevenire possibili future criticità in termini di dotazione idrica dei comuni della Brianza e per farsi trovare pronti a soddisfare gli eventuali fabbisogni del prossimo futur", così come sottolinea il presidente e ad di Brianzacque Enrico Boerci.

Nella sua interezza, il progetto è parte di un programma originario di realizzazione di nuove dorsali per garantire la ridondanza e la funzionalità anche in condizioni critiche del sistema acquedottistico. Ma non solo, "l’obiettivo - aggiunge Boerci - è anche migliorare la qualità delle acque e la resistenza della rete idrica contro i fenomeni siccitosi determinati dal cambiamento climatico mediante il rafforzamento della rete esistente e la realizzazione di nuove condutture dove necessario. Il nostro sforzo va nel segno dell’impegno a governare al meglio la nuova variabilità del clima con la progettazione e la realizzazione di infrastrutture capaci di tutelare la risorsa idrica, di rendere i nostri territori più resilienti e di rigenerarli in chiave innovativa e sostenibile".