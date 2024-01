Monza avrà un nuovo centro sportivo con piste di atletica, campi da calcio e rugby

Serviranno 490 giorni di lavoro per dare ai monzesi il nuovo centro sportivo Chiolo Pioltetti di via Rosmini. Oltre un anno e mezzo di cantiere (come previsto dal contratto) per realizzare il progetto finanziato coi fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza). Oltre un anno e mezzo di lavoro, 6 cantieri, nuovi spogliatoi e tribuna per un investimento complessivo di 2milioni e 800mila euro.

I 6 cantieri

Il centro sportivo Chiolo Pioltelli sarà interessato da 6 grandi lavori: il rifacimento dell’anello di atletica leggera (attualmente non utilizzato ed in stato di degrado); la realizzazione delle pedane per il salto in alto, il salto in lungo, il salto con l’asta, il lancio del peso, del martello e del giavellotto; la rigenerazione del manto in erba naturale del campo inscritto all’interno della pista che sarà trasformato da rugby a calcio; la trasformazione del campo da rugby di allenamento in campo da rugby con manto in erba sintetica; la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi per l’atletica leggera; il rifacimento della tribuna a servizio della pista e del campo da calcio. Il progetto prevede il rifacimento dell’anello di atletica da 400 metri a 6 corsie, dotato di aree salti, piattaforma salto in lungo e zone lanci. Sarà posato un manto di finitura omologato a livello Internazionale W.A. e certificato per impianti atletici di atletica leggera.

Un nuovo campo da rugby

Alla luce della realizzazione del nuovo campo da rugby in erba sintetica si prevede di trasformare l’attuale campo da rugby in erba naturale in campo da calcio, prevedendone la completa rigenerazione del manto erboso. Ciò sarà possibile dopo aver frantumato il terreno esistente sino ad una profondità di 15-20 centimetri, per poi realizzare il sottofondo necessario alla semina del terreno di gioco per il nuovo campo da calcio. La superficie di gioco dell’attuale campo da rugby in erba naturale sarà rifatto con un nuovo manto in erba sintetica. In relazione allo spazio disponibile sarà possibile tracciare un campo con dimensioni di mt 90x60, con aree di meta profonde 5 metri, e fasce di sicurezza perimetrali di 3 metri. Con tali dimensioni il campo potrà essere omologato fino alla serie C. Il manto di erba sintetica previsto a progetto è omologato FIR e garantisce eccellenti qualità di drenaggio, performance costanti nel tempo, non assorbe acqua ed ha un elevato recupero elastico; il prodotto è in possesso di certificazioni uniche nel panorama italiano in termini di ecocompatibilità.

I nuovi spogliatoi

Il nuovo blocco spogliatoi sarà dimensionato, secondo le norme CONI, per gli utenti dell’atletica leggera e del Rugby. La struttura portante sarà realizzata in cemento armato e divisa in 7 locali: 2 spogliatoi per gli atleti in grado di ospitare fino a 30 utenti ciascuna. Ogni spogliatoio sarà dotato di docce e servizi igienici; 2 spogliatoi per i giudici di gara; 1 locale di primo soccorso; 1 locale destinato alla società sportiva e un locale tecnico.

Dopo la rimozione della tribuna attuale ne sarà posata un’altra nuova, prefabbricata in acciaio zincato, che offre 551 posti a sedere su 6 file. “Al termine di questi lavori gli atleti avranno a disposizione un centro sportivo di grande qualità – ha spiegato l’assessore allo Sport Viviana Guidetti - adatto agli allenamenti ma anche ad accogliere competizioni e gare: aver colto l’opportunità dei finanziamenti PNRR ci offre l’occasione non solo di un semplice restyling ma di un completo rifacimento degli impianti: un’opportunità unica, dunque, da valorizzare al meglio”.

Il sindaco: "Il rilancio anche sportivo della città"

“Questo importante investimento si colloca in un contesto di interventi per la città, finanziati interamente dal PNRR per circa 45 milioni di euro – ha aggiunto il sindaco Paolo Pilotto -. A questa somma si aggiunge una cifra pari coperta di risorse dell’Ente o da altri finanziamenti, per un volano complessivo di opere e interventi che a Monza muove lavori per 90 milioni di euro: alloggi pubblici, edifici scolastici, impianti sportivi, mobilità e riqualificazione urbana i comparti su cui stiamo puntando e che contribuiranno a definire il nuovo volto del capoluogo in questi anni”.