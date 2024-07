Ecco come sarà il grande centro sportivo: lo mostra il sindaco con un video

A Seregno, in via 8 Marzo, nel quartiere dello stadio Ferruccio, i lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo nel quartiere sono quasi giunti al termine.

Sorgerà accanto al liceo Parini e alle scuole medie Mercalli e sarà una struttura in legno lamellare che ospiterà due campi polivalenti a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive della città e del territorio. Un'opera attesissima il nuovo "Centro sportivo 8 Marzo", decisa dalla giunta seregnese quale risposta al non più procrastinabile intervento di riqualificazione (con chiusura obbligatoria) del palasport di via Gramsci avrebbe rischiato di compromettere le attività di studenti e gruppi sportivi. Obbligandoli ad andare altrove.

A fare il punto sull'avanzamento degli interventi è stato proprio il primo cittadino Alberto Rossi, con un sopralluogo documentato sulla sua pagina Fecebook. "Siamo vicini alla conclusione dei lavori, mancano solo pochissime settimane - spiega nel video il sindaco - E per l'inizio della stagione scuole e associazioni potranno finalmente usufruire dei nuovi spazi".

Il progetto

Si tratta di uno spazio polivalente costituito da quasi 3 mila metri quadrati di palestra, realizzati grazie alla realizzazione di due tensostrutture con due campi sportivi paralleli. "A unire i due campi sarà lo spazio dedicato ai servizi - chiarisce ancora ancora Rossi mostrando l'interno degli spogliatoi che contemplano anche i bagni e le docce per disabili - Nei campi, spazi polifunzionali dotati di canestro per il basket ma adatti anche per le partite di pallavolo, mancano solo pochissimi metri di pavimentazione".

Sarà dunque un’unica grande struttura, con due campi che potranno essere utilizzati per le diverse discipline e per tutte le finalità scolastiche. "A settembre è prevista l'agibilità, e poi lo spazio sarà fruibile".

L’intervento è costato complessivamente oltre 1 milione e mezzo di euro e vanterà tutti tutti i requisiti stabiliti dalle federazioni per la pratica della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5. Con all'esterno anche un ampio parcheggio. "Nel frattempo - conclude Rossi - sono cominciati anche i lavori anche al palastadio al termine dei quali sarà possibile rispondere all'esigenza sentita di spazi sportivi da parte dei ragazzi e degli sportivi della nostra città".