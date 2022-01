Apre un nuovo centro tamponi a Vimercate: da venerdì test nell'area dell'ex Ibm

Da venerdì 14 gennaio a Vimercate sarà attivo un nuovo centro tamponi. Il presidio sarà allestito all'interno dell'area dell'ex Ibm nella frazione di Velasca, a ridosso dello svincolo della tangenziale Est. Grazie a un accordo tra la proprietà, la Asst Brianza e l'amministrazione comunale è stato possibile avviare l'attività di un secondo punto tamponi drive-in sul territorio per alleggerire la pressione sul presidio ospedaliero dove, nei giorni scorsi, a fronte dell'aumento del numero dei contagi, si erano registrate lunghe code per l'accesso all'area con un serpentone chilometrico di vetture che aveva comportato anche disagi per la viabilità nell'area. E proprio in ospedale nelle giornate con una affluenza maggiore si era arrivati a eseguire anche 1.500 test al giorno.

L'attività del nuovo centro tamponi dovrebbe partire venerdì 14 gennaio e i lavori di allestimento sono in corso: qui saranno ospitate due linee con l'impiego di cinque o sei operatori che effettuaranno test per circa sei ore al giorno con il supporto organizzativo dei volontari della protezione civile. L'area era stata individuata in seguito a un tavolo congiunto del centro operativo comunale che aveva coinvolto i diversi soggetti e in seguito a un sopralluogo effettuato la scorsa settimana era stata ritenuta idonea.

Il nuovo centro tamponi si aggiunge a quelli già attivi gestiti dalla Asst Brianza presso l'ospedale di Vimercate, a Carate Brianza e a Limbiate. L'accesso al nuovo centro tamponi deve avvenire previa prenotazione, secondo le disposizioni già attive per gli altri punti drive-trough del territorio.