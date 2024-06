Novità per gli amanti del relax all'aria aperta. Il parco della Boscherona avrà infatti un nuovo chiosco con una parte destinata a bar e una adibita a servizi igienici per gli utenti dell’area verde.

È quanto previsto dalla convenzione siglata tra il comune e Coop Lombardia, che gestirà a proprie spese l’opera dal valore complessivo di 120.400 euro. I lavori, che secondo quanto specifica il comune avranno inizio entro questa estate, dureranno circa sei mesi. Permettendo così agli utenti del parco di poter usufruire di uno spazio più agevole e di nuovi servizi utili.

Il chiosco

Si tratta di una struttura di 9,60 metri per 4, per un totale di 38,40 metri quadri di superficie. In fase di progettazione è stata posta particolare attenzione all’aspetto estetico del fabbricato, considerando anche la sensibilità paesistica del luogo.

Il chiosco quindi avrà un rivestimento esterno in doghe di ecolegno con resistenza al fuoco, copertura con impermeabilizzazione di colore verde, tamponamenti esterni realizzati in pannelli coibentati e comprensivi di strato isolante, serramenti di facciata in ferro con specchiature di sicurezza grigliate antintrusione. La pavimentazione interna sarà invece realizzata in piastrelle di ceramica.

La realizzazione della struttura consentirà di avere nel parco i servizi igienici, al momento non presenti, anche attrezzati per persone disabili. Il chiosco sarà dotato di nuovo impianto idrico-sanitario e di impianto elettrico.

L'assessore: "No alla riattivazione delle aree barbecue"

"La presenza del chiosco - osserva l’assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti - andrà ad arricchire l’offerta di servizi nel parco per i cittadini che lo visitano e popolano quotidianamente, in piena compatibilità con l’ambiente e il paesaggio dell’area della Boscherona. Tale progetto, realizzato in collaborazione con la consulta che da tempo si era fatta portavoce delle esigenze degli utenti dell’area verde, non contempla assolutamente la riattivazione delle aree barbecue prossime alla struttura".