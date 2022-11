Cambio al vertice per l'autodromo, arriva un nuovo direttore

Alfredo Scala, già direttore dell'autodromo di Valleulnga, è il nuovo direttore aggiunto del Tempio della Velocità di Monza. L’Assemblea degli azionisti di Autodromo Nazionale di Monza, SIAS S.p.A. ha votato per una riorganizzazione che, accanto al direttore generale Alessandra Zinno, vedrà aggiungersi una nuova figura.

"Tenuto conto della necessità di rafforzare la gestione operativa ed amministrativa della Società, in conseguenza della forte evoluzione impressa da Formula One, titolare dei diritti, nell’organizzazione del Gran Premio d’Italia secondo standard organizzativi più evoluti, nonché della necessità di una nuova qualificata conduzione dell’impianto sportivo per un sempre maggiore efficiente governo di tutti gli eventi motoristici in calendario, ha provveduto a nominare Direttore Generale aggiunto Alfredo Scala che conserva anche il ruolo di Direttore dell’Autodromo di Vallelunga" si legge nella nota dell'autodromo.