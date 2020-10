Giuseppe Distefano è il nuovo direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

Giuseppe Distefano è il nuovo direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. La nomina - già approvata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da Regione Lombardia, dal Comune di Milano e dal Comune di Monza – è stata ratificata mercoledì mattina dal Consiglio di Gestione dell’Ente. Il nuovo direttore prende servizio giovedì 1 ottobre e resterà in carica per tre anni, fino al 30 settembre 2023. L’incarico potrà essere prorogato per ulteriori due anni.

"Per la Reggia inizia una nuova fase, ha dichiarato il Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Dario Allevi. Riprenderemo e svilupperemo il percorso iniziato dal precedente direttore, Pietro Addis, che ringrazio per l’egregio lavoro svolto. Giuseppe Distefano ha davanti un lavoro impegnativo, a partire dalla gestione dell’Accordo di Programma da 55 milioni di euro che avrà, grazie all’ormai prossimo Master Plan, una vision ben definita per arrivare al complesso rapporto con il concessionario privato della Reggia. Sono certo che ha le competenze, l’energia e la passione per vincere queste sfide. A lui va il mio benvenuto a Monza e il mio in bocca al lupo".

Giuseppe Distefano, il curriculum

Nato a Ragusa il 23 dicembre 1975, Distefano è laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. Per dieci anni è stato Dirigente Area Gestione Risorse della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano dove è entrato nel 2004. Distefano subentra a Pietro Felice Addis, Direttore Generale uscente dal gennaio 2017.