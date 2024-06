In Brianza il maxi impianto che gestirà 50mila tonnellate di immondizia all'anno

Un maxi impianto che è in grado di trattare fino a 50 mila tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno e che garantisce un posto di lavoro a 40 famiglie del territorio. Taglio del nastro questa mattina, mercoledì 12 giugno, della nuova struttura a Lazzate, in via Marco Biagi 1.

Un investimento strategico di circa 5 milioni di euro firmato Haiki Recycling S.r.l., parte di Haiki+ S.r.l., subholding di Innovatec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). “L’impianto - fanno sapere dall’azienda - è dotato di tecnologie di ultima generazione, è in grado di massimizzare il recupero delle componenti valorizzabili presenti nei rifiuti, come carta, cartone, plastica e legno, contribuendo significativamente alla riduzione del ricorso alle discariche in un’ottica di economia circolare”.Nel nuovo impianto brianzolo sono previsti lavori di selezione, cernita altamente automatizzata, triturazione e pressatura meccanica dei rifiuti. Questi processi permettono il recupero delle frazioni merceologiche riciclabili come materie prime (carta, ferro, plastica, legno, cartone, ecc.) e la triturazione dei rifiuti non valorizzabili per successivo invio a recupero energetico. Per ottimizzare gli stoccaggi e la valorizzazione dei materiali inviati a successivo recupero, i rifiuti vengono pressati.

Nello stabilimento ci sono macchinari di ultima generazione: una pressa orizzontale per l’imballaggio dei rifiuti, con una capacità produttiva di 40 tonnellate all'ora; un trituratore per la riduzione volumetrica dei diversi flussi di materiali, con una capacità produttiva di 50 tonnellate all'ora; una cabina di cernita per la precisa separazione delle componenti valorizzabili dai rifiuti, quali carta, cartone, legno e plastica. A supporto delle attività principali, Haiki Recycling dispone anche di ragni mobili, carrelli elevatori e una flotta di mezzi e autisti per i servizi di ritiro sul territorio. Inoltre, l’impianto è completato da aree di ricezione, stoccaggio finale e da tutte le dotazioni impiantistiche a corredo, quali sistemi antincendio, raccolta reflui, pesatura, uffici e officina.

"Haiki Recycling fornisce anche servizi di installazione e noleggio contenitori per rifiuti (scarrabili o fissi) e il prelievo con relativo trasporto dei rifiuti presso gli impianti autorizzati, inclusa l'intermediazione. Il capannone che ospita le attività produttive è equipaggiato con un sistema dedicato di aspirazione e abbattimento delle polveri, oltre a un avanzato sistema antincendio, garantendo così elevati standard di sicurezza e rispetto dell’ambiente", si legge nella nota ufficiale dell'azienda.

"L'apertura di questo impianto rappresenta un passo importante verso la nostra missione di promuovere l'economia circolare - ha commentato Flavio Raimondo, amministratore delegato di Haiki+ -. Siamo orgogliosi di contribuire alla riduzione dei rifiuti destinati alle discariche e di creare nuovi posti di lavoro nella comunità locale."

“La gestione dei rifiuti rappresenta una sfida importante per un futuro sostenibile, del mondo e anche delle nostre comunità - aggiunge il sindaco di Lazzate Andrea Monti-. Oggi parte una attività importante, anche per lo sviluppo economico del nostro territorio, su un’area che da anni era abbandonata e che può così assecondare la destinazione per cui era stata individuata. Ognuno deve fare la propria parte, uniti per raggiungere l’ambizioso obiettivo di una gestione del ciclo dei rifiuti che sia sostenibile, sicura, a basso impatto e tecnologicamente avanzata”.

"Questo impianto è un esempio perfetto di come innovazione e sostenibilità ambientale vadano di pari passo -ha dichiarato il Presidente di Haiki+, Nicola Colucci -. Grazie a questo investimento, possiamo migliorare significativamente la nostra gestione dei rifiuti e contribuire a un futuro più sostenibile per tutti."