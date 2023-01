In città il supermercato riapre e assume nuovi dipendenti

Novità per i clienti delloo storico Lild di Cesano Maderno. Il supermercato di via Lazio, inaugurato nel 1997, chiude i battenti e si trasferisce nel più ampio store di via Nazionale dei Giovi (angolo via Santo Stefano) che è stato inaugurata nella mattinata di giovedì 26 giugno alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca.

"Un supermercato dal layout contemporaneo e completamente ridisegnato - si legge nella nota ufficiale -. Questa apertura ha portato all’assunzione di 6 collaboratori che vanno ad aggiungersi alla consolidata squadra già presente sul territorio". Ci sono 100 posti auto, con un'apertura 7 giorni su 7 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20).

Con un’area vendita di oltre 1.300 mq, il nuovo supermercato rispecchia il più recente format commerciale della catena ed è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. L’Insegna ha infatti costruito questo nuovo store a consumo di suolo zero riqualificando un’area dismessa dove sorgevano in precedenza una palazzina residenziale e un ex mobilificio. L’edificio, che rientra in classe energetica A2, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 155 kW. Sempre in ottica green, il 100% dell’energia utilizzata dal punto vendita proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED di cui è fornito consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

Da sempre vicina alla comunità e fortemente legata al territorio in cui opera, Lidl Italia ha realizzato negli ultimi anni numerose attività volte al sostegno delle persone in difficoltà. Tra queste, la collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Onlus, partner storico con cui Lidl Italia nel 2018 ha avviato un progetto virtuoso per il recupero delle eccedenze denominato “Oltre il carrello - Lidl contro lo spreco”. Questo programma, in continua espansione, ha portato fino ad oggi al recupero e alla donazione di oltre 31.000 tonnellate di cibo, equivalenti a 62 milioni di pasti. Anche il nuovo punto vendita di Cesano Maderno farà parte fin da subito degli oltre 520 supermercati Lidl che aderiscono a questa nobile iniziativa, consegnando le proprie eccedenze al Gruppo Famiglia Marista Champagnat.