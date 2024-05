Dal 1 giugno 2024 Davide Russo, attuale medico di medicina generale con ambulatorio in via San Rocco 32, cesserà la sua attività lavorativa. Ma per i residenti le prestazioni ambulatoriali non verranno meno.

In questi mesi, e per evitare quanto accaduto in passato in altre zone della città, il comune ha infatti collaborato con Asst Brianza - Dipartimento Cure Primarie - per assicurare continuità nell’assistenza ai pazienti. E l'azienda socio - sanitaria brianzola ha dunque conferito un incarico provvisorio alla dottoressa Sara Zanetti, che da lunedì 3 giugno prenderà automaticamente in carico i pazienti.

I quali, sottolineano dal palazzo di piazza Trento e Trieste, non dovranno pertanto fare alcuna pratica presso gli sportelli di scelta e revoca.

Luoghi e orari

La dottoressa Sara Zanetti riceverà su appuntamento - che potrà essere prenotato per telefono al 351 4920528 o via e - mail scrivendo a dottoressazanetti22@gmail.com - sempre presso l’ambulatorio di Via San Rocco 32.

Gli orari delle visite saranno lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 15 alle 18.

"Si tratta di un’ottima notizia per i cittadini di San Rocco, ai quali sarà garantita la continuità nell’assistenza grazie a un nuovo medico di medicina generale. Sappiamo - osserva l’assessore al Welfare - che a breve anche il dottor Paolo Perego andrà in pensione. Per questa ragione stiamo proseguendo la stretta collaborazione con Asst Brianza per trovare presto un sostituto. Speriamo a breve di dare ai cittadini di San Rocco un’altra notizia positiva".