Nasce il nuovo parco di oltre 41mila metri quadri tra il Lambro e la tangenziale

Un nuovo parco di oltre 41mila metri quadri sorgerà a breve nell’area della ex cava Parpagliona, nella Media Valle del Lambro, a Sesto San Giovanni.

Il progetto ha preso piede a margine della sigla dell'accordo sottoscritto in merito alla riqualificazione dell’ex cava Parpagliona tra il comune e l’azienda proprietaria del sito. La ditta, dopo aver presentato un piano di ampliamento dell’area di recupero di rifiuti non pericolosi alla Città Metropolitana, si è infatti impegnata in una serie di interventi di riqualificazione ambientale della porzione dell’ex cava Parpagliona. Tra gli interventi previsti, vi è anche la cessione gratuita a favore del comune di Sesto San Giovanni di una porzione di territorio di oltre 41mila metri quadri situata tra il Lambro e il Peduncolo della Tangenziale all’interno del Plis Parco Media Valle Lambro.

L’area in questione verrà bonificata e rigenerata a parco con la creazione di percorsi ciclopedonali che, unendosi alla pista del Naviglio della Martesana, creeranno un collegamento tra Sesto San Giovanni, Milano, Cologno Monzese fino a Trezzo sull’Adda. Grazie all’ampliamento dell’area di recupero, con i lavori nelle aree ex Falck, gran parte dei rifiuti non pericolosi generati nei cantieri sarà inoltre trasformata interamente in loco.