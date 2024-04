Rivoluzione nel quartiere: in arrivo palazzi di 7 piani, negozi e 200 nuovi residenti

Il quartiere cambia faccia: l’ex area industriale tra le vie Manara, Milazzo, don Giovanni Verità e il canale Villoresi da spazio dismesso diventerà una sorta di piccolo quartiere residenziale e commerciale a pochi passi dal Rondò dei Pini.

Un’area di 23mila metri cubi di residenziale con palazzine di 7 piani, 450 metri cubi destinati al terziario e 650 metri quadrati dove apriranno negozi di vicinato. Un’area che – secondo i progetti – ospiterà fino a 200 nuovi abitanti con al seguito 150 automobili private. Un progetto che preoccupa molto i residenti costituiti in Comitato via Milazzo-Manara, non solo per l’impatto urbanistico, ma anche per quello del traffico in una zona già messa in ginocchio da code (soprattutto nelle ore di punta). Una preoccupazione sostenuta anche da Legambiente Monza e dal Coordinamento delle associazioni e dei comitati di Monza che sabato pomeriggio hanno organizzato al centro civico di Triante un incontro pubblico, proprio per fare il punto della situazione su quel Piano attuativo (PA) adottato dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto il 25 gennaio scorso, e che cambierà radicalmente quell’angolo del quartiere.

Una parte del rione che anche dal punto di vista del paesaggio verrà stravolto. “Vicino alla storica Cascina della Api che era presente già nel catasto Teresiano del 1722, a soli 26 metri di distanza, sorgeranno palazzi alti fino a 7 piani – spiega Giorgio Majoli, referente di Legambiente e del Coordinamento -. In realtà quelle palazzine dovevano essere alte solo 4 piani, come era previsto nel Piano di Governo del Territorio (PGT) del 2017 e del 2022”. Gli ambientalisti e i Comitati non hanno parole tenere nei confronti della giunta di centrosinistra e ricordano che “l’Amministrazione comunale, nella fase di negoziazione del Piano attuativo, aveva il dovere e il potere di chiedere all’operatore di attenersi a quella indicazione dei 4 piani, visto il contesto dove si dovrebbero collocare i nuovi edifici, e visto che il limite proposto dal PGT è stato definito in precedenza dal comune stesso”.

Un progetto che non convince residenti e ambientalisti, non solo per l’altezza delle palazzine (quasi il doppio rispetto a quanto inizialmente previsto), ma anche per la presenza del commerciale. “O apriranno negozi di nicchia, oppure la presenza a poche centinaia di metri dei centri commerciali per quelle attività sarà comunque la morte e avremo altre saracinesche abbassate”, aggiunge Majoli.

Il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di Monza, come previsto dalla legislazione, ha presentato le osservazioni in merito al progetto individuando diverse criticità. “Abbiamo chiesto di abbassare le palazzine a 4 piani – si legge nella nota ufficiale -. Di non monetizzare le aree destinate a servizi (standard); di non realizzare opere aggiuntive, ma ridurre le volumetrie del Piano attuativo onde mitigare l’impatto economico di quell’intervento; che venga compresa nel Piano attuativo anche l’area dell’AfT2, uno spazio verde al di là del canale Villoresi, un primo tassello del futuro Parco del Villoresi che comprende le aree agricole fino a Viale Lombardia di cui è prevista la cessione al comune”. La preoccupazione dei residenti è elevata: l’arrivo di circa 200 nuovi vicini di casa e di altre 150 auto private fanno temere ulteriore traffico e quindi inquinamento. Oltre alle soste selvagge in una zona che, già ora, è carente di parcheggi.