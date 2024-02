Ecco quando nascerà a Monza il nuovo pronto soccorso

Un nuovo e più moderno pronto soccorso per il San Gerardo. I cui lavori la Regione vorrebbe potessero cominciare già quest'anno.

Lo ha fatto presente l’assessore regionale Guido Bertolaso alla cerimonia per gli 850 anni della Fondazione Irccs San Gerardo di Monza che si è tenuta lunedì 19 febbraio nella sala Pogliani del nosocomio monzese.

Bertolaso ha parlato del progetto del nuovo pronto soccorso che dovrebbe essere realizzato in via Pergolesi, sottolineando la necessità di far fronte a un numero di accessi nell'ospedale monzese che è è molto più alto rispetto altri ospedali lombardi. "Il nuovo pronto soccorso dovrà essere moderno e anticipare le sfide e i problemi che ci aspettano negli anni a venire. Bisognerà infatti rivedere la rete dell’assistenza, della cura e della presa in carico dei pazienti. Il San Gerardo è un punto di riferimento nazionale - e lo ha dimostrato durante il Covid accogliendo il numero di malati più alto di tutta la Lombardia - nel quale si fa un’assistenza sanitaria di primo ordine, soprattutto nel campo della pediatria".

I lavori del nuovo pronto soccorso dovrebbero iniziare entro il 2024 e vedere entro il 2025 terminata la prima parte" ha poi aggiunto Bertolaso, chiarendo anche l'impegno in merito ai lavori in corso per la la sostenibilità energetica ed ambientale dell'ospedale.

Anche sul fronte della ricerca, l'impegno della Regione non sarà minore: "Il passaggio a Ircss è stato fondamentale se si guarda al futuro in termini di ricerca. Bisogna quindi investire risorse economiche in questo settore e presto ci saranno nuovi bandi dedicati all'innovazione degli istituti di ricerca" ha infatti affermato Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia -in questo senso il passaggio dell’Ospedale San Gerardo ad IRCCS è fondamentale e presto ci saranno nuovi bandi dedicati all’innovazione degli istituti di ricerca”.

Non è un caso il profondo rapporto con l’università di Milano-Bicocca. La quale, proprio a Monza, da 25 anni ha il suo polo biomedico.

Un polo di eccellenza a cui tutti tengono

A fronte dell'annuncio sul nuovo pronto soccorso, durante la cerimonia è stato altresì tracciato anche un quadro generale sull'ospedale dei monzesi. “Nella nostra struttura oggi lavorano 3.482 persone tra medici, dirigenti, personale del comparto e altri profili professionali - ha sottolineato Claudio Cogliati, presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – il 72% è composto da donne, che insieme ai loro colleghi si impegnano ogni giorno per far funzionare un ospedale generalista ma che pure, con le sue eccellenze, deve gestire le complessità della medicina del futuro". Un polo d'eccellenza, dunque, il San Gerardo, dove non manca "nemmeno il senso della sanità come bene comune, così come ha ricordato Andrea Biondi, direttore scientifico Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, e al cui buon funzionamento e prestigio tutti vogliono concorrere.

Al tal proposito il sindaco Paolo Pilotto e il prefetto Patrizia Palmisano hanno ricordato "la capacità di fare rete del territorio e di dimostrarsi efficace nel dare risposte ad esigenze specifiche"