Ecco come potrebbe cambiare il tracciato della M5 (secondo gli ambientalisti)

I prossimi per Monza saranno anni di importanti cantieri. Se ci sarà il via libera ai progetti il capoluogo brianzolo diventerà un pullulare di aree di lavoro per portare in città la tanto agognata metropolitana. E nel frattempo, se ci sarà il via libera, l’ampliamento dello svincolo di San Rocco-Sant'Alessandro. Ma il condizionale è d’obbligo fino a quando, nero su bianco, non ci saranno i tracciati e i progetti approvati. Così che in questa fase il Gruppo per la Mobilità e il Coordinamento dei comitati e delle associazioni ambientaliste presentano al comune di Monza tutte le criticità in merito al maxi progetto della M5.

Un progetto che vedrà la realizzazione a Casignolo (su un’area verde grande come 18 campi da calcio) del maxi deposito della metro. Gruppo e Coordinamento sono molto critici nel progetto e nella realizzazione delle fermate, optando per un “un potenziamento e razionalizzazione delle linee ferroviarie esistenti e della realizzazione di altri sistemi a guida vincolata più consoni alle effettive esigenze di trasporto pubblico nel nostro territorio (la “metrotranvia” in sede propria)”, precisano. Ma se proprio la M5 dovrà arrivare a Monza suggeriscono importanti modifiche.

Niente deposito a Casignolo

Prima di tutto chiedono di spostare il deposito dalla grande area agricola di Casignolo ai vicini siti abbandonati della ex Philips e Diefenbach ridisegnando il comparto compreso tra viale Campania, via Borgazzi, e a cavaliere di via Philips, unito ad un adeguato corredo a verde e a percorsi ciclopedonali all’intorno. Poi andrebbe spostata la fermata di viale Campania il più possibile verso San Fruttuoso: in questo modo si garantirebbe un servizio migliore ai quartieri di San Fruttuoso e Triante, in previsione – comunque – di una futura fermata del servizio ferroviario regionale a San Rocco. E sempre per il deposito si potrebbe pensare, non troppo lontano da Monza, anche il sito delle ex acciaierie Falck, ipotizza il gruppo.

Si sposta il capolinea

Da rivedere anche il capolinea della M5 che dall’attuale progetto del polo istituzionale andrebbe arretrato al punto di incrocio della metropolitana lilla con viale Elvezia e la ferrovia Milano-Chiasso, così da creare un possibile punto di interscambio (nel futuro). Lì, infatti, da tempo si ipotizza la realizzazione di una stazione, la Monza Ovest. “Tale soluzione non richiede modifiche o allungamenti di tracciato ma, al contrario, una sua riduzione di circa 350 metri, lasciando invariate le caratteristiche dei manufatti - precisano -. Sempre in ottica di sinergia con il servizio ferroviario regionale, occorre che sia verificato e adeguato il progetto della fermata Monza FS, in modo da rendere pienamente funzionale la connessione con la stazione ferroviaria, in ordine al più agevole passaggio / trasbordo dall’una all’altra modalità di trasporto”.

I dubbi sulla fermata al Parco

Infine da rivedere anche la fermata al Parco che, secondo i progetti attuali, vedrebbe la necessità di arretrare la recinzione con, naturalmente, un previo via libera da parte del Consorzio e della Sopraintendenza. “Per la minimizzazione dell’impatto in tale contesto si può suggerire di utilizzare per la stazione l’esistente edificio di ‘portineria’ alla Porta Monza, con gli ingressi sui due lati del viale Brianza, ma esterni alla recinzione del Parco, rendendo la stazione utilizzabile anche nelle ore di chiusura del Parco stesso - precisano -. Nello stesso tratto, poco più a sud, occorre approfondire le connessioni tra la M5 e la rete viabilistica, con riferimento segnatamente al prospettato interramento della via Boccaccio ai fini della ricostruzione della continuità tra i Boschetti Reali e i Giardini della Reggia. Si tratta quindi di collocare la linea della M5 a profondità tale da consentire l’incrocio con la via Boccaccio interrata”