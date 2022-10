In Brianza il nuovo ufficio postale senza barriere e super sorvegliato

Il taglio del nastro oggi, mercoledì 12 ottobre, ma la filiale è già aperta e in funzione da due giorni. Nuovo ufficio di Poste Italiane in Brianza: inaugurato lo sportello di Ruginello (frazione di Vimercate). L'ufficio è ubicato nel nuovo centro civico (via generale Diaz 23), è privo di barriere architettoniche, è dotato di due sportelli polifunzionali che garantiscono tutte le operazioni finanziarie e postali, e una sala al pubblico più ampia e accogliente per la clientela.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza, con la quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo, il monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti e telecamere, la totale visibilità dall’esterno con vetrine più ampie e trasparenti e l’ingresso con porta blindata antisfondamento.

L'inaugurazione questa mattina alla presenza del sindaco di Vimercate Francesco Cereda, del direttore della filiale Milano 5 di Poste Italiane,Antonio De Lucia e del responsabile delle relazioni istituzionali Federico Sichel. Lo sportello di Ruginello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

A Vimercate ci sono altri tre uffici postali: in largo Pontida (aperto con orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 8.20 alle 12.35); in via Gramsci (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45); e in piazzale Marconi (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35). Nella provincia di Monza e Brianza Poste Italiane sono presenti 88 uffici postali e 67 Atm Postamat disponibili 24 ore su 24.

“Sono molto soddisfatto che finalmente ha riaperto l’ufficio postale, un presidio sul territorio - ha dichiarato il sindaco Francesco Cereda - Grazie alla collaborazione con Poste Italiane, un partner sempre affidabile, siamo riusciti a mantenere questo servizio nella frazione di Ruginello in modo da avere il servizio sempre vicino ai cittadini che abitano in questa frazione”.