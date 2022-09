Nelle farmacie lombarde è arrivato il nuovo vaccino contro il covid

Non si ferma la battaglia contro il covid. Da oggi, giovedì 22 settembre, in 605 farmacie della Lombardia è possibile sottoporsi al vaccino anti-covid19 nella nuova formulazione bivalente, aggiornata alla copertura della variante Omicron Ba.1.

La vaccinazione è rivolta a tutti i cittadini lombardi con più di 12 anni che devono ancora sottoporsi alla terza dose (primo booster), e a per i quali è raccomandata la quarta (secondo booster) - ossia ultrasessantenni, fragili over 12, trapiantati, immunocompromessi, donne in gravidanza, operatori sanitari e delle Rsa - potranno ricevere il vaccino aggiornato, recandosi in una delle farmacie lombarde aderenti alla campagna di immunizzazione. È necessario, come di consueto, prenotarsi sulla piattaforma regionale unica. Dallo scorso 10 novembre le farmacie hanno ormai raggiunto quota 586.869 inoculazioni, tra prime, seconde, terze e quarte dosi, effettuate con il siero di Pfizer.



“Ancora una volta, le farmacie lombarde si mettono a disposizione della Regione e dei cittadini, per portare il proprio contributo anche in questa nuova fase della campagna vaccinale - dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia -. Il nostro auspicio è che l’arrivo dei vaccini aggiornati alla variante Omicron 1 contribuisca a convincere chi ancora non avesse eseguito le dosi di richiamo consigliate. È fondamentale ricordare che i booster aumentano l’efficacia del vaccino nel proteggerci dalla malattia severa, pericolosa soprattutto per anziani e soggetti fragili. Le farmacie territoriali grazie alla loro prossimità, alla competenza e alla capacità di rassicurare gli utenti, si adopereranno per rendere l’appuntamento con la vaccinazione un’esperienza serena”.