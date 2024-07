Negozi (e l'ipotesi supermercato), parcheggi e una passerella aerea: come cambia la zona ex Fiera a Monza

Due nuovi negozi, tecnicamente due medie strutture di vendita di cui una destinata a generi alimentari (con l'ipotesi di insediamento di un nuovo supermercato). E tutto intorno parcheggi. Per i negozi ma anche per lo stadio dove nelle giornate di campionato i tifosi diretti all’U-Power Stadium per i match del Monza potranno lasciare l’auto e dirigersi sulle tribune.

L’area dell’ex fiera cambia aspetto e si trasforma anche un angolo di Monza. L’ex area - oggi una distesa di asfalto in parte dismessa che sorge tra viale Sicilia, via Ercolano e viale Stucchi, da decenni destinata ad attività produttive, espositive, commerciali e direzionali e da tempo desolata nel 2019 è stata acquisita con asta pubblica da un operatore per circa 5 milioni di euro.

L’ex fiera, come precisato dal municipio, ospiterà due strutture commerciali destinate alla vendita di generi alimentari, con una superficie di vendita pari a 1100 e 1400 metri quadri. Assieme alla realizzazione dei due punti vendita saranno portati a termine anche interventi sulla viabilità veicolare e ciclopedonale dell’area come previsto dal piano attuativo “Ex Fiera” approvato dalla Giunta Comunale con una delibera.

Da mostra del mobile a drive per i tamponi covid e parcheggio: cosa c'è nel futuro dell'ex fiera

Una superficie di oltre ventimila metri quadrati e due lotti distinti dove in futuro sorgeranno due diverse superfici commerciali. L’ex fiera di Monza fino al 2011 era destinata a ospitare eventi fieristici come la MIA (mostra internazionale dell’arredamento). Alienata dalla precedente amministrazione per oltre 5 milioni di euro, nel 2019, con un’asta pubblica, durante la pandemia è stata poi impiegata come luogo per effettuare i tamponi molecolari. Poi è diventata in parte un enorme parcheggio, durante le partite di campionato di serie A del Monza. Ma il futuro dell’area sembra essere diverso.

“L’intenzione della proprietà, in conformità con lo strumento urbanistico comunale, è quella di realizzare due medie strutture commerciali destinate alla vendita di generi alimentari che genererà una forte spinta economica nella zona soprattutto in termini occupazionali di diverse decine di nuovi posti di lavoro” si legge nella premessa della delibera. “L’intervento inoltre permetterà la riqualificazione dell’intera area, oggi completamente ricoperta di asfalto, in una zona riqualificata dalle strutture commerciali e da una nuova sistemazione del verde, e urbanizzata da un nuovo assetto viario (con la sistemazione di una parte della via Ercolano) e da una serie di nuovi parcheggi, in parte su area privata e in parte asserviti ad uso pubblico. Le soluzioni progettuali, pur mantenendo le caratteristiche architettoniche legate per motivi commerciali al proprio “brand”, dovranno orientarsi verso strutture “leggere” dotate di ampie vetrate, in modo da creare una cortina e armonizzare l’attuale impatto visivo causato dagli alti capannoni industriali posti oltre via Ercolano e percepibili oggi da viale Stucchi”.

La passerella aerea, la nuova rotonda e i parcheggi

Nuovo verde e nuova viabilità. Nell’area dell’ex fiera verranno realizzate nell’area opere di compensazione per un valore totale di circa 1.350.000 euro. Oltre all’ampliamento di opere a verde esistenti, gli interventi riguarderanno principalmente la viabilità interna ed esterna al perimetro del piano attuativo. Le due strutture di vendita avranno posti auto commerciali attorno agli edifici e una fascia di parcheggi – che va dall’ingresso fino all’uscita lato nord –davanti alle due strutture. Gli stalli saranno adibiti anche ad uso pubblico per la sosta durante gli eventi sportivi allo Stadio. Le opere per la viabilità esterna riguarderanno tutti i lati delle sedi viarie che circondano il lotto, e nello specifico la porzione della via Ercolano confinante con il lato est dell’area ex Fiera verrà completamente riqualificata e collegata direttamente a viale Sicilia.

Verranno realizzate due corsie a senso unico e sul lato a est della stessa sede viaria un marciapiede di larghezza variabile tra 1,50 m e 2,50 m. A sud del lotto verrà realizzata, all’incrocio tra i due tronconi della via Ercolano, una rotonda stradale che raccorda e distribuisce le varie corsie stradali, con un diametro di 28 m e un anello centrale del diametro complessivo di 12,40 m parzialmente sormontabile per una fascia di 2 m; un’ulteriore corsia, confinante con quelle destinate a essere realizzate, costituirà un nuovo tratto stradale per accedere al parcheggio e ai fabbricati in progetto. All’incrocio tra viale Stucchi e la rotonda che incrocia viale Sicilia, inoltre, verrà eliminata una corsia preferenziale d’ingresso diretto e rimodellato l’ingresso alla rotonda esistente. La stessa rotonda stradale sarà oggetto di una riqualificazione completa e avrà un diametro complessivo di 74 m. La parte centrale dell’anello sarà sempre a verde. Per quanto riguarda la mobilità ciclopedonale, invece, la proprietà si impegna a sostenere le spese di progettazione di una passerella aerea di attraversamento di viale Sicilia.

“Con l’arrivo di questo piano attuativo – osserva l’Assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti - ci sarà l’occasione per effettuare ampi interventi sulla viabilità dell’area, cruciale per l’area est della città, garantendo posti auto per gli eventi sportivi allo stadio e, al contempo, la riqualificazione di un’area, alienata dalla precedente Amministrazione, da tempo inutilizzata o gestita in alcuni periodi per affrontare specifiche necessità”.