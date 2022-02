A Monza arriva la prima Oasi felina della città

Monza apre le porte della sua prima Oasi Felina in città per ospitare i gatti in libertà sul territorio. In occasione della Festa Nazionale del Gatto, sono state consegnate giovedì 17 febbraio, all’Associazione ‘Monza Felina’ le chiavi dell’Oasi di recente realizzazione in via Procaccini.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune, ATS Veterinaria Monza Brianza che avrà in carico la supervisione sanitaria dei luoghi e l’Associazione suddetta, che gratuitamente si occuperà della cura degli animali e della manutenzione ordinaria dell’area e delle sue strutture. “Si tratta di un importante intervento nel quadro della politica comunale di protezione e tutela degli animali, in particolare dei gatti presenti liberi sul territorio, per la cui cura e benessere è necessario individuare strutture ad hoc – spiegano Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Politiche del Territorio con delega al Benessere Animale Martina Sassoli – Monza è una città fortunata, in primis perché può contare sull'attività instancabile di tantissimi volontari che ci consentono di avere servizi ben gestiti e puntuali. In secondo luogo, ciò è la dimostrazione che vi è un'assunzione di responsabilità da parte del territorio, che dimostra attenzione, sensibilità e amore anche verso gli animali. Ringraziamo tutti coloro che in sinergia hanno partecipato al progetto, in particolare Diego Perego, Direttore del Servizio lgiene urbana veterinaria di ATS Brianza, l’Impresa Iniziativa San Martino e Anna Fossati del gruppo Monza Felina”.

Il progetto è stato finanziato da ATS Brianza e da un operatore privato nell’ambito di un permesso di costruire, oltre che dal Comune di Monza. I gatti destinati all’oasi felina saranno individuati, nel rispetto delle relative competenze, dalla autorità sanitaria (Unità veterinaria della ATS Monza e Brianza) e dall’ufficio diritti animali (UDA) del Comune di Monza, che coordina la struttura comunale. I volontari saranno invece responsabili del corretto utilizzo e gestione dei beni pubblici.

Come funziona l'oasi felina

Obiettivo generale del progetto è la cura e l’accudimento dei felini, da realizzare attraverso diverse azioni, quali l’assistenza quotidiana ai gatti fornendo cibo e acqua, la pulizia dell’habitat (sabbiere, ricoveri e mangiatoie), il monitoraggio del loro benessere e di eventuali sospette problematiche sanitarie da comunicare ad ATS, la gestione controllata delle immissioni di gatti nell’Oasi e altre attività di aggregazione tra cittadini, verranno infatti organizzati eventi di informazione e formazione con l’obiettivo di sviluppare coscienza civica e attenzione al benessere animale, con particolare riferimento ai giovani in età scolare.

Non solo attenzione ai gatti, ma anche alla Biodiversità e alla sua funzione educativa. Il progetto valorizza l’aspetto ecologico dell’intervento: grazie al recupero di un’area verde abbandonata (e potenzialmente esposta al degrado), ora trasformata in un nuovo spazio naturaliforme, dall’alto valore ecologico ed educativo, piantumato con essenze arboree e arbustive autoctone, tipiche del nostro territorio e attrattive per le api (quali Nocciolo, Corniolo, Acero, Viburno, Carpino, Tiglio, Frassino). Complessivamente tra alberi e arbusti sono stati messi a dimora circa 120 elementi vegetali.