Oggi Monza celebra gli animali: la grande festa con la benedizione

L’Enpa di Monza celebra i nostri amici a 4 zampe e apre le porte del rifugio di via San Damiano al pubblico, nella speranza che cani e gatti (ma non solo) ospiti della struttura possano finalmente trovare una famiglia che apra loro le porte della casa e del cuore. È tutto pronto per la grande festa in programma oggi, domenica 8 ottobre, nel rifugio monzese.

Una festa alla quale sono invitati anche i nostri cani e gatti che, come tradizione, potranno partecipare nel pomeriggio alla benedizione imparata da un frate francescano. I festeggiamenti inizieranno alle 14. I volontari dell’Enpa vi accompagneranno a visitare i vari reparti del rifugio (canile, gattile, reparto erbivori) dove tanti ospiti aspettano di trovare una famiglia (un servizio di dog-sitting custodirà il vostro cane per il tempo della visita ai vari reparti al fine di non stressare inutilmente gli animali ospitati).

Nella grande area di sguinzagliamento sarà allestito un divertente e facile percorso di Mobility Dog in cui, sotto la guida di educatori cinofili Enpa, potranno cimentarsi cani e padroni, ma anche altre attività attendono i quattrozampe che ci verranno a trovare. Per i più curiosi immancabile tappa nell'area degli erbivori per conoscere i pony Gigio e Castagna; i maiali Heidi e Peter, i cavalli Matteo e Penelope, le caprette Timmi e Derek a cui i bambini potranno offrire con le proprie mani verdure appositamente preparate, un’occasione da non perdere! E poi germani, galline, galli e la mitica oca Mario.

Uno stand nell’area erbivori sarà dedicato agli animali esotici e “non convenzionali”: i volontari esperti faranno conoscere tanti animali spesso acquistati in modo superficiale che poi Enpa si trova a soccorrere, come le tartarughe d’acqua americane, ma anche pappagallini, conigli, cavie e criceti. Un altro fiore all’occhiello del rifugio di Monza è l’Oasi di biodiversità, una vasta zona boschiva con moltissime essenze arboree piantate da ENPA che formeranno un futuro bosco al centro della quale brilla un grande stagno ricco di piante acquatiche e impreziosito da bellissime ninfee. Qui potrete vedere alcuni animali del bosco come i ricci, salvati, curati e pronti al rilascio.

Chi lo volesse ha la possibilità di avvicinarsi all’affascinante mondo delle api: presso le arnie che sono state istallate nell’oasi. Due esperte e appassionate apicoltrici saranno a disposizione per spiegare come è organizzato un alveare e farvi conoscere l’affascinante mondo di questi utilissimi insetti che purtroppo stanno scomparendo a causa dei pesticidi e dei cambiamenti climatici.

Per i più piccoli il trucca bimbi e la magia del mago Simone. E come sempre sarà possibile fare shopping e aiutare l’Enpa scegliendo i numerosi gadget, ispirati al mondo degli animali, che verranno presentati al banchetto.