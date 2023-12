Onorificenze al merito: ecco chi sono i 2 monzesi e i 5 brianzoli insigniti da Mattarella

Sono in tutto 7 i cittadini del territorio che saranno insigniti dell'onorificenza dall'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nello specifico, si tratta di 2 monzesi e 5 brianzoli, che si sono distinti che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

I premiati sono Enrico Bruni di Bernareggio e Armando Cangemi di Varedo, che riceveranno il titolo di Ufficiale. Saranno invece insigniti del titolo di Cavaliere Giovanni Virginio Dosso di Monza, Antonio Faggiano di Agrate Brianza, Attilio Andrè di Carnate, Claudio Brambilla di Concorezzo e Vito Antonio Francesco Potenza.

La cerimonia, che si terrà lunedì 11 dicembre nella sede della prefettura di via Montevecchia, vederà l'esibizione dell'orchestra degli studenti del Liceo musicale Zucchi.