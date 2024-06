L'opera d'arte che i bambini in ospedale potranno personalizzare

Un dipinto che i bambini ricoverati all'ospedale San Gerardo potranno personalizzare di volta in volta con i colori.

Fondazione Morandi Ets e Fondazione Ircss San Gerardo dei Tintori presentano il progetto "Paziente al centro: Arte in ospedale", con l’installazione di un’opera dell’illustratore Carlo Stanga all’interno del nosocomio cittadino. Un passo importante verso un ambiente più accogliente, empatico e in connessione con i piccoli pazienti, e nel quale l’arte può diventare protagonista e strumento dal valore terapeutico.

L’artista, sposando completamente il progetto, ha donato alla Fondazione Morandi una sua opera pensata ad hoc per l’iniziativa: è nata così "Abbraccio a Monza", installata negli ambulatori di Neuropsichiatria infantile. Oltre ai connotati stilistici iconici del suo autore, l’opera prevede il coinvolgimento diretto dei bambini: sarà infatti possibile, da parte di ragazzi e ragazze, aggiungere elementi e personalizzarla di volta in vollta grazie ad una speciale lastra in plexiglas posta sopra all’illustrazione, permettendo una personalizzazione infinita.