Operai acrobati al lavoro in cima alla chiesa distrutta dal nubifragio

Gli operai, quelli di EdilliziAcrobatica, la celebre azienda (con sede anche a Monza) nota per gli interventi edili con la tecnica su fune, ovvero senza l'ausilio di ponteggi ma attraverso il sollevamento degli operatori che lavorano sospesi per aria imbracati a delle corde. Sono loro che in via Volturno, in settimana, hanno suscitato la curiosità di parecchi passanti che, col naso all'insù, si sono fermati ad ammirarli mentre con decisa maestria si calavano dal tetto della chiesa di San Carlo per i lavori di risistemazione dell'edificio dopo i nubifragi del 21 e del 24 luglio.

Le due giornate di maltempo, infatti, hanno provocato non pochi danni all'edificio religioso. Il vento è la pioggia hanno infatti danneggiato non solo il tetto della chiesa, ove la grande cupola sovrasta la navata ottagonale caratterizzata da ben 5 livelli di altezza differenti, ma anche quello dell'oratorio (dove è caduto anche un albero) e il cancello d'ingresso in via Volturno. Poco distante dal quale, durante il nubifragio, un albero è stato eradicato dal vento, all'altezza del comando dei carabinieri, e un altro è stato abbattuto dagli uomini della protezione civile perché pericolante.

Ora, proprio per via della complessa conformazione architettonica della chiesa, che ha impedito il montaggio di un ponteggio fisso, si è scelto dunque di affidare gli urgenti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio alla nota azienda degli operai acrobati. Che appunto in settimana hanno incominciato a darsi da fare. Sospesi sul tetto con un sistema di doppie corde di sicurezza. Le quali, come spiega l'azienda, "una volta ancorate alla linea vita permettono agli operatori di imbracarsi alla propria fune e di raggiungere così qualsiasi punto esterno dell’immobile, risalendolo dal basso o calandosi dall’alto, come dei veri e propri scalatori acrobatici".

Al momento non è chiaro a quanto ammontino i costi che la parrocchia dovrà affrontare per i danni subiti, seppure alcuni fedeli abbiano parlato di parecchie decine di migliaia di euro. Costi per i quali, verosimilmente, potrebbe anche essere necessario spingere i fedeli a incrementare le offerte domenicali.

La redazione di MonzaToday ha contattato il parroco don Giuseppe Massaro per avere delucidazioni in proposito ed è in attesa di una risposta.