Sono stati aggrediti e sono finiti al pronto soccorso. Mentre svolgevano il loro lavoro.

È accaduto all'ospedale Pio XI di Desio. L'episodio ha riguardato tre operatori sanitari e la denuncia arriva dal sindacato Uil Fpl. Che ha parlato del reiterarsi di "efferate violente aggressioni, avvenute a distanza di pochi giorni presso l’ospedale di Desio" e culminate appunto nella giornata di venerdì 21 giugno con l'aggressione a tre dipendenti del nosocomio avvenuta nel reparto di Psichiatria. Nello specifico, si chiarisce ancora nella nota, i tre operatori sanitari sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per i colpi subiti e le forze dell'ordine sono dovute intervenire per bloccare l’aggressore.

"Urge Tavolo sulla sicurezza": la richiesta della Uil

Il segretario generale Uil Fpl del Lario e Brianza Massimo Coppia ha espresso grande preoccupazione per quanto accaduto nel nosocomio brianzolo e ha scritto alla direzione generale dell'Asst Brianza e ai dirigenti per ribadire "la più totale vicinanza e solidarietà al personale coinvolto nelle efferate violente aggressioni, avvenute a distanza di pochi giorni".

"Preoccupati dalla situazione e dai risvolti emersi all’interno della struttura, ci domandiamo se tali ricoveri siano appropriati o se vi sia stata una gestione inadeguata dei pazienti - sottolinea ancora il segretario - Purtroppo, episodi di questo genere sono sempre più frequenti nel settore sanitario, mettendo a rischio l’incolumità fisica dei lavoratori e compromettendo la qualità dell’erogazione dei servizi aziendali" Infine la richiesta: "Come organizzazione sindacale da sempre in prima linea nella lotta per la sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare aderendo alla campagna nazionale 'Zero Morti sul Lavoro', chiediamo con urgenza l'attivazione di un Tavolo sulla Sicurezza aziendale che coinvolga la direzione generale, gli rls aziendali e le organizzazioni sindacali, al fine di affrontare e risolvere questi esecrabili atti ai danni delle nostre e dei nostri colleghi".