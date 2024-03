E' il giorno del cambio dell'ora: quando scatta l'ora legale

Primavera, giornate più lunghe e, di conseguenza, il ritorno dell'ora legale. Tutto pronto per il cambio d'ora in Italia, come ogni anno. Nonostante da tempo ci sia l'idea - divisiva - di smettere di spostare l'ora due volte l'anno: dall'ora solare all'ora legale e viceversa. Quando si cambia l'ora nel 2024? Ebbene, la notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo (Pasqua) torna l'ora legale. Quel giorno ci saranno 60 minuti di luce in più, ma dormiremo un'ora in meno. Alle 2: le lancette degli orologi dovranno essere infatti spostate un'ora in avanti.

Questo cambiamento in alcune persone può comportare un aumento dello stress, della fatica e del malumore anche se si tratta di un cambiamento che sicuramente avrà effetti positivi sull'ambiente: con più ore di luce al pomeriggio si consuma meno energia elettrica e si riduce l'emissione di anidride carbonica. L'ora legale è stata reintrodotta in Italia nel 1966, dopo la pausa di venti anni dal 1920 al 1940, con l'obiettivo di risparmiare a livello energetico sull'illuminazione elettrica. In origine, nel 1916, l'introduzione era legata a una misura d'emergenza di guerra. Quella dell'ora solare e dell'ora legale è una questione aperta da anni: da tempo si parla di abolire il cambio dell'ora. A chiedere all'Unione Europea di rinunciare all'ora solare sono stati soprattutto i Paesi nordici, secondo cui spostare le lancette un'ora avanti prima dell'estate e un'ora indietro prima dell'inverno, causerebbe alcuni problemi allo stato psico fisico delle persone e alla salute. E da tempo infatti si sta ragionando a livello europeo sull'abolizione del passaggio dall'ora solare a quella legale. La decisione definitiva non è stata presa e quindi eccoci qui a spostare ancora le lancette dei nostri orologi analogici (quelli digitali collegati alla rete lo fanno da soli).