Torna l'ora solare: stanotte lancette indietro di un'ora

È giunto il momento del cambio dell'ora "autunnale". L'ora solare nel 2022 scatta infatti stanotte, tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022, con lo spostamento delle lancette indietro di un'ora alle 3 del mattino. Si dormirà un'ora in più ma, come contropartita, le giornate saranno più corte perché farà buio prima.

Come sempre, bisogna ricordare che le lancette dei dispositivi digitali - smartphone, computer e tablet - aggiorneranno automaticamente l'orario mentre per i classici orologi e quelli analogici, l'operazione si dovrà fare manualmente.

Quando torna l'ora legale?

L’ora solare rimarrà attiva fino al prossimo 26 marzo 2023, quando dovremmo nuovamente spostare le lancette, ma questa volta 60 minuti avanti, perché entrerà in vigore l’ora legale.

Quando farà buio e gli effetti sull'umore

Il risultato del cambio di ora è che "farà giorno" un'ora prima e dunque il buio arriverà in anticipo. Proprio per questo a qualcuno le giornate sembreranno "più corte", detto tra virgolette perché non è proprio così. In compenso, il passaggio dall'ora legale a quella solare regalerà un'ora in più di luce a chi ha la sveglia presto. Se oggi, per esempio il sole è tramontato alle 18.15, domani tramonterà alle 17.14 e man mano che ci si addentra nelle giornate invernali cambierà ancora.

Il cambio tra ora solare e ora legale avviene solitamente di notte per arrecare meno disagio possibile ai trasporti che di notte effettuano meno tratte. Questo passaggio, se da un lato aiuta il risparmio energetico, da un altro in alcune persone può provocare fatica, stress e malesseri vari. C'è chi ne risente non solo per tutto il giorno successivo ma anche per qualche tempo ancora. "Colpa" del cosiddetto "ritmo circardiano", il nostro orologio interno, che può trovarsi in difficoltà alle prese con un cambiamento non graduale.

Gli effetti possono farsi sentire anche sull'umore. Che il cambio dell'ora possa avere effetti non positivi per la salute, infatti, lo dicono molti medici. "La 'sindrome da fuso orario' o jet lag può essere esplicativa di ciò che sembra accadere al cambio dell'ora: quando si raggiunge un paese con un fuso orario diverso da quello di partenza, la mancanza di sincronia tra l'orologio biologico dell'organismo e il ciclo 'sonno-veglia' e 'giorno-notte' su cui esso è regolato, fa sì che alcune funzioni del corpo non si adattino tempestivamente al cambiamento e si instaurino disagi psicofisici di varia natura - ha spiegato l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il sud Italia della Fondazione per la medicina personalizzata -. Possono maggiormente risentire del cambio di ora, tutti coloro che già soffrono di disturbi del sonno e della concentrazione. In più, poiché le giornate diventano più corte, potrebbe alterarsi oltre al tono dell’umore, la produzione di vitamina D".