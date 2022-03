I nuovi orari del Parco di Monza

Con l'arrivo della primavera e l'entrata in vigore dell'ora legale, il Parco di Monza cambia orari. Da domenica 27 marzo 2022 si sono prolungati gli orari di apertura del polmone verde monzese, dei Giardini Reali e dei giardini pubblici.



Per il Parco entra in vigore l'orario estivo: i cancelli pedonali rimarranno aperti fino alle 21.30 mentre gli ingressi carrai fino alle 20.30.

I Giardini Reali chiuderanno alle 20.30.

I giardini pubblici recintati cittadini saranno aperti dalle 8.00 alle 22.00.

L’ingresso principale della Reggia di Monza è quello della Villa Reale Viale Brianza, 1 – Monza. Il Parco ha tre ingressi principali:

viale Brianza a Monza

via Enzo Ferrari a Vedano al Lambro

via Farina a Villasanta

Gli ingressi di Monza, Vedano al Lambro e Villasanta sono dotati di un parcheggio annesso. Oltre agli ingressi principali, numerosi sono gli accessi pedonali.