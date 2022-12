Continua la piccola rivoluzione del traffico di viale Cavriga

Anche per il 2023 restano in vigore gli orari di apertura al traffico di viale Cavriga, nel Parco di Monza. Lo scorso 15 dicembre il comune di Monza ha pubblicato una ordinanza in cui si prorogano fino al prossimo 31 luglio 2023 gli attuali orari di transito dei veicoli lungo la strada che taglia il polmone verde brianzolo e unisce Villasanta a Monza. I divieti erano stati rivisti nel novembre del 2021, anticipando di un'ora l'orario previsto per il transito dei veicoli dal lunedì al venerdì.

Attualmente il divieto di transito è previsto nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Dal lunedì al venerdì il tratto è percorribile dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle ore 19:30, con esclusione dei veicoli di pronto intervento e soccorso, dei concessionari e relativo personale di attività poste all’interno del confine del parco, dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite di contrassegno, dei veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi.

"Rilevato che tale provvedimento ha consentito una maggiore fruizione dello stesso nell’ambito della sua naturale vocazione. Ritenuto conto che l’anticipo della riapertura nelle ore pomeridiane del v.le Cavriga alle ore 16:00, a seguito dell’adozione dell’ordinanza nr 216/2021 (atti nr prot. gen. 205466/2021) ha determinato effetti positivi sulla viabilità circostante il Parco di Monza" si legge nel documento, con particolare riferimento ai flussi di traffico lungo l’asse di via Lecco, via Cantore e via Boccaccio

E così i nuovi orari sono stati confermati anche con il nuovo anno almeno fino all'estate. Dall'1 gennaio 2023 al 31 luglio 2023, durante l’apertura del Parco di Monza, è vietato il transito a tutti i veicoli in viale Cavriga nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali e nei giorni dal lunedì al venerdì la circolazione sarà possibile dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 16 alle ore 19.30.

A vigilare sul rispetto del provvedimento saranno gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale" si specifica nel provvedimento. "A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992".