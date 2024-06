A Monza il mercato sarà in versione "ridotta": ecco perché

Nella giornata di sabato 8 giugno cambiano gli orari del mercato comunale in piazza Cambiaghi.

Nella stessa giornata avrà infatti luogo la 43esima edizione della Rievocazione storica di Monza che, interessando appunto anche piazza Cambiaghi, andrà poi snodandosi lungo le vie del centro storico. A tal proposito, spiegano dal comune, gli organizzatori della manifestazione hanno richiesto l’occupazione della piazza come punto di ritrovo e di partenza degli sbandieratori e dei figuranti che parteciperanno al corteo storico, con conseguente necessità di avere libera l’area mercatale interessata in maniera anticipata rispetto all'orario tradizionalmente previsto per consentire le operazione di pulizia.

Con una speciale ordinanza il comune ha dunque disposto di anticipare il termine dell’orario delle attività di vendita del mercato: "Nella giornata di sabato 8 agosto,in piazza Cambiaghi, settore alimentare e non alimentare - si legge nell'ordinanza - Le operazioni di vendita dovranno terminare alle ore 12 e lo sgombero della piazza entro le ore 13, per consentire le operazione di pulizia entro e non oltre le ore 14.30".