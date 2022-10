Che cosa fare da grande? Tutte le proposte formative di Monza e Brianza

Migliaia di famiglie brianzole in queste settimane sono alle prese con la scelta della scuola superiore. Meglio un liceo o un istituto professionale, quale scuola scegliere, come raggiungerla?

Una scelta difficile non solo per i ragazzi che dovranno così intraprendere un percorso scolastico fondamentale per il loro futuro, ma anche per mamme e papà poi alle prese con spostamenti, tasse e caro libri. Per quest'anno ancora niente Campus Orienta. Quell'appuntamento che ha sempre richiamato centinaia di studenti alle prese con la scelta della scuola superiore che veniva organizzato nel cortile dell'istituto Confalonieri di Monza non si svolgerà "per evitare assembramenti di folti gruppi di persone - si legge sul sito del comune di Monza - Il Campus è solo uno degli strumenti per aiutare i ragazzi e le famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la scuola media: attività di orientamento svolte dalle scuole in seconda e terza media; open day organizzati dalle Scuole Superiori e dai Centri di Formazione Professionale (vedi sopra); percorsi di Orientamento realizzati dai Centri di Animazione Socio Educativi sostenuti dal Comune; guide di presentazione dell'offerta formativa proposte dal Comune, dalla provincia di Monza, dal Ministero dell'Istruzione; consiglio orientativo proposto dagli insegnanti della terza media a tutte le famiglie".

Le scuole di Monza

Istituto Mosè Bianchi di Monza

Liceo Linguistico e Istituto Tecnico del Turismo 12 novembre e 3 dicembre dalle 14 alle 17

Istituto Tecnico Amministrazione Finanze Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Costruzioni Ambiente Territorio 26 novembre e 17 dicembre dalle 14

alle 17.

CFP Accademia Professionale PBS Scuola di Estetica, Acconciatura e Moda

Open day con iscrizione obbligatoria sul sito della scuola: 5 novembre, 19 novembre, 3 dicembre, 17 dicembre e 14 gennaio 2023 dalle 10 alle 12.

Liceo artistico statale Nanni Valentini

Open Day con iscrizione obbligatoria sul sito della scuola il 29 ottobre, 12 novembre e 3 dicembre dalle 9 alle 10.30 con la presentazione del Liceo in aula magna (genitori e studenti). dalle 10:30 alle 12:30 laboratori (solo per studenti). Prenotazione obbligatoria.

Liceo classico Zucchi

Open Day Liceo Classico 05 novembre 26 novembre, 3 dicembre dalle 11 alle 12.30 in aula magna:presentazione dell’offerta formativa. Dalle 12:30 alle 14 scuola aperta.

Open Day Liceo musicale dalle 14 alle 15 aula magna: presentazione dell’offerta formativa. Dalle 15 alle 16 scuola aperta. Sono inoltre previste attività e laboratori. Indispensabile iscriversi sul sito della scuola.

Ipsia Enzo Ferrari

A breve gli aggiornamenti sul sito della scuola (www.iisenzoferrarimonza.edu.it/)

CFP Unione Artigiani Sede CAPAM

Open day: 26 novembre, 3 dicembre, 14 gennaio 2023 dalle 10 alle 13. Open night: 26 ottobre, 16 novembre, 14 dicembre dalle 18 alle 20. Scuola aperta: su appuntamento. Tutte le proposte solo su appuntamento su www.capam.it

CFP Essence Academy

Open day: 5 novembre, 19 novembre,3 docembre e 14 gennaio 2023. Per Estetica e Acconciatura le presentazioni inizieranno dalle 11; .digital dalle 09 del 19 novembre e 7 gennaio; fashion dalle 15:30 del 19 novembre; Sport dalle 14:30 del 5 novembre, 3 dicembre e 14 gennaio; Turismo dalle 16:30 del 5 novembre e 3 dicembre.

IIS P. Hensemberger

Prossimamente su www.hensemberger.edu.it/

Liceo Scientifico Paolo Frisi

Incontri di presentazione della scuola: 5 novembre e 19 novembre alle 09:00 o alle 11:00 iscrivendosi sul sito della scuola www.frisimonza.edu.it/.

“Un giorno da frisini": liceo scientifico nuovo orientamento 10 novembre, 24 novembre dalle 14:30 alle 16:40 iscrivendosi sul sito della scuola.

Liceo scientifico opzione sciente applicate il 17 novembre, 1 dicembredalle 14:30 alle 16:40 iscrivendosi sul sito della scuola.

Frisi Day: 3 dicembre e 10 dicembre alle 14:30, 15:30, 16:30 su prenotazione.

Liceo artistico Preziossimo Sangue

In presenza 11 novembre ore 17;00, 12 novembre ore 9, 17 dicembre ore 9 su prenotazione segreterialiceo@preziosine.it. On line 5 novembre ore 10.

Collegio della Guastalla

Open day 22 ottobre 19 novembre, 17 dicembre (solo Licei), 14 gennaio. Prenotazione sul sito della scuola www.guastalla.org.

IIS Achille Mapelli

Open day 12 novembre e 26 novembre: 8:30 -10:30 Liceo delle Scienze applicate e Liceo Sportivo; 10:30-12:30 Istituto Tecnico Agraria, agroalimentare, agroindustria

Open day 19 novembre e 3 dicembre: 8:30-10:30 Istituto Tecnico Amministrazione Finanze Marketing; Istituto Tecnico Relazioni Internazionali e Marketing; Sistemi Informativi Aziendali.10:30- 12:30 Istituto Tecnico Turismo

Info: orientamento.entrata@mapelli-monza.edu.it

IIS Carlo Porta

Open Day 12 novembre ore 14:30 in sede via della Guerrina ingresso libero e 3 dicembre ore 14:30 nella nuova succursale in via Marsala 22.

ncontri informativi in sede, via della Guerrina con ingresso libero: 5 novembre dalle14 alle 15:30 Liceo Linguistico; 19 novembre dalle 14 alle 15:30 Liceo delle Scienze Umane; 26 novembre dalle 14:30 alle 15:30 Liceo Economico Sociale ; 15 docembre dalle 18 alle 19:30 tutti gli indirizzi:

“Ti presento il liceo” incontri riservati agli studenti su prenotazione: 26 novembre dalle 10 alle 11.30 succursale via Marsala 22: il Liceo Linguistico 3 dicembre dalle 9:30 alle 11 sede via della Guerrina 15: Liceo delle Scienze Umane 3 dicembre dalle 11:30 alle 13 sede di via della Guerrina: Liceo Economico-Sociale Prenotazioni su: www.carloportamonza.edu.it/orientamento-in-entrata/

Collegio Villoresi San Giuseppe

Open Day dell’Istituto ad ingresso libero il 22 ottobre dalle 9 alle 13; alle ore 9:00 e alle ore 11:00 scuola secondaria di II° grado

Istituto Professionale Paritario per i Servizi Commerciali “Caravaggio”

Colloqui personalizzati su appuntamento ore 09:00-09:30-10:00-10:30-11:00 11:30 nei giorni 05 novembre, 26 novembre, 17 dicembre, 21 gennaio, 04 febbraio. Prenotazione a info@paritariocaravaggio.it indicando il giorno e l’orario scelto.

Istituto Maddalena di Canossa

Open Day: Liceo Economico Sociale, Liceo delle Scienze applicate e Istituto Tecnico per il Turismo: 22 ottobre ore 09:00-13:00 e 13/11/2022 ore 14:30-17:00 solo su prenotazione www.canossianemonza.it/index.php/licei-mobile/open-day-licei

Liceo Linguistico Collegio Bianconi

Open Day Liceo Linguistico e quadriennale 19 novembre 9-13 su prenotazione. Mini stage nelle classi del Liceo su prenotazione al sito www.collegio-bianconi.it/open-day/

IPSEC Olivetti

Open day su prenotazione: 27 ottobre 18:30; 12 novembre 10:30; 17 dicembre 10:30; 12 gennaio 18:30 Prenotazione obbligatoria www.olivettimonza.edu.it/

A.S.F. CFP Scuola Paolo Borsa

Open Day-:12 novembre, 03 dicembre, 13 gennaio dalle 9 alle 13. Prenotazioni su www.scuola-borsa/Iscrizioni-OpenDay

CFP ECFOP

Open Day e Open Lab: 22 ottobre dalle 09:30 alle 12, 19 novembre dalle 14:30 alle 17, 17 dicembre dalle 09:30 alle 12. Prenotazione on line su www.ecfop.it.

Le scuole del territorio

CFP Salesiani CNOS – FAP (Sesto San Giovanni)

Breda: Open night 21 ottobre, 13 gennaio e 12 maggio. Open day 22 ottobre.

Falck: Open night 21 ottobre, 25 novembre, 16 dicembre, 13 gennaio, 12 maggio. Open day 22 ottobre.

ITS: 6 maggio Open day. Iscrizione obbligatoria e informazioni sul sito www.salesianisesto.it

IIS Virgilio Floriani (Vimercate)

Open Day 19 novembre e 17 dicembre dalle 10 alle 12 sedi di via Cremagnani e di via Adda; 14 gennaio ore 10:00-12;00 sede di via Cremagnani.

ITSCG Primo Levi (Seregno)

Open Day: 12 novembre, 19 novembre, e 17 dicembre. Saturday stage (lezioni sabato mattina delle principali lezioni di indirizzo): 19 novembre, 26 novembre e 3 dicembre.

IIS Luigi Castiglioni (Limbiate)

Open day in presenza (su prenotazione sul sito della scuola) 19 novembre e 17 dicembre dalle 14:30 alle 17:00.

Incontri on line (su prenotazione sul sito della scuola) 21 ottobre, 4 novembre, 24 novembre, 2 dicembre, 12 dicembre, 21 dicembre e 13 gennaio dalle 14:30 alle 17.

IIS Enriques – Europa Unita (Lissone)

Open Day 26 novembre ore 9:30-13 liceo; 3 dicembre 9:30-13 Istituto tecnico

CFP Fondazione Luigi Clerici (Brugherio)

Open Day 29 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre, 14 gennaio.

ITPA M.L. King (Muggiò)

Open Day Liceo linguistico e Economico Sociale 05 novembre primo turno dalle ore 09:30 alle ore 11:00, secondo turno dalle ore 11:00 alle ore 12:30

AFM Relazioni internazionali e Turismo 12 novembre primo turno dalle 09:30 alle 11:00, secondo turno dalle 11:00 alle ore 12:30.

iceo linguistico e Liceo Economico Sociale sabato 14/ gennaio dalle 11:00 alle 12:30.

Stage pomeridiani: 21 novembre dalle 15 alle 16:45, 30 novembre dalle 15 alle 16:45 e 15 dicembre dalle 15:00 alle 15:45.