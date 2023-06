Allarme processionaria: chiusi 2 parchi in Brianza

"Fino a sabato 17 giugno fino alle ore 10:00 il parco di via Verri resterà chiuso per motivi di sicurezza a causa di un intervento urgente di disinfestazione dalla processionaria". Questa la comunicazione condivisa sul sito e sulla pagina Facebook del comune di Ornago.

Allarme processionaria anche a Seregno, al Parco 2 giugno alla Porada. La comunicazone sul sito del comune: nell'ordinanza si legge che è vietato l'accesso al parco e l'utilizzo delle piste ciclabili del parco. L'area è stata chiusa nel tardo pomeriggio di giovedì 15 giugno per avviare la disinfestazione e fino a nuovo avviso non sarà possibile accedere.

La processionaria è un altro insetto lepidottero pericoloso per gli alberi di pino, querce, cedri e noccioli; ovviamente, la processionaria è dannosa anche per i cani perché può annidarsi non solo in campagna o nei boschi, ma anche nel giardino di casa. I sintomi sono eccessiva salivazione, lingua ingrossata, che a sua volta può provocare il soffocamento, ulcere, vomito, tosse e febbre. Ovviamente, il consiglio è di rivolgersi sempre al proprio veterinario che saprà indicarvi il trattamento da seguire.