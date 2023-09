Il Richard Mille (rubato e recuperato) di Carlos Sainz è diventato l'orologio cult del momento

In principio è stata la tentata rapina. Quella avvenuta nella serata del 4 settembre a Milano e che ha visto protagonista il campione ferrarista Carlos Sainz, derubato dell'orologio che aveva al polso e che è riuscito a recuperare solo dopo un rocambolesco inseguimento alle calcagna degli incauti malfattori.

Di lì, il Richard Mille RM 67-02 Alexander Zverev, del valore di mercato di 300 mila euro, è diventato l'oggetto di tendenza più chiacchierato del momento. Divenuto nel giro di poche ore una vera e propria icona di eleganza e fascino, un pezzo immancabile (nonostante il costo inarrivabile ai più) al polso degli uomini che vogliono contare. Se ne parla sui giornali, sulle riviste di moda e sui social, ed è ormai acclarato che anche fra gli sportivi l'orologio in questione risulta essere quello più amato.

L'orologio di Sainz (con i colori della Ferrari)

Nello specifico, l'orologio indossato da Sainz, il Richard Mille, appunto, è stato sviluppato nel 2018 dall'omonima casa orologiera svizzera specializzata in orologeria di lusso, in collaborazione con un altro grande sportivo, ovvero il tennista tedesco Alexander Zverev.

Dal valore di mercato di 300 mila euro il Richard Mille RM 67-02 Alexander Zverev è realizzato con materiali high - tech ultraleggeri, e pesa solamente 32 grammi, cinturino compreso. Una caratteristica che lo rende il modello preferito da tantissimi sportivi. L'RM 67-02 di Zverev è infatti simile ad altri modelli modelli precedenti che Richard Mille aveva creato rispettivamente per il velocista sudafricano Wayde van Niekerk e l'altista qatariota Mutaz Essa Barshim. Tecnologicamente raffinatissimo, l'orologio indossato da Sainz ha un quadrante in titanio con dettagli che riprendono i colori della bandiera tedesca ma che evocano anche quelli della scuderia Ferrari. E in particolare i colori della nuove divise indossate a Monza per il Gran Premio 2023 dai piloti della Ferrari, nelle quali oltre al rosso e al nero ha spiccato anche il giallo (colore presente anche sulla pinna tra l'abitacolo e l'alettone e i numeri delle vetture guidate dallo stesso Sainz e da Charles Leclerc). Omaggio al trionfo della Ferrari nella 24 ore di Le Mans dello scorso 11 giugno.

Gioielleria hi - tech

Alla cassa in ardesia scura, impermeabile fino a trenta metri e realizzata in carbonio ultraleggero e con viti in titanio, è abbinato un cinturino rosso. Il rotore, in carbonio quarzo, è invece rivestito in oro bianco per garantire l'efficacia della carica. Insomma, un pezzo di alta gioielleria hi - tech. Modernissimo e di gran classe. E che è diventato decisamente trending topic. Non solo per l'inseguimento del ferrarista ma perché in tanti desidererebbero averlo al loro polso. Anche chi 300 mila euro per un orologio non può permetterseli.

Che in fondo si sa... il lusso non è per tutti ma i sogni sì.