"Gli spazi angusti, i particolari giochi di luce riflessa sulle pareti rocciose e sull’acqua, la vegetazione che rimanda a ambienti più tropicali e il frastuono delle cascate che si infrangono sulla pietra ha da sempre ispirato moltissimi scrittori che ne hanno raccontato la bellezza o hanno costruito alcune leggende come quella di Taino o quelle legate alla Cà del Diavol".

"Si tratta di una gola naturale creata 15 milioni di anni fa dall’erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda che, nel corso dei secoli, hanno modellato la roccia in gigantesche marmitte, tetri anfratti e suggestive spelonche. Lo stretto canyon è visitabile grazie ad un sistema di passerelle ancorate sulle alte pareti a picco sull’acqua, dove il fascino del luogo assume sfumature diverse, e che recentemente sono state allungate fino a raggiungere la grande cascata posta più a monte" si legge sul sito dedicato all'Orrido.

Luci di Natale sull'Orrido di Bellano. A partire da sabato 3 dicembre uno degli angoli naturalistici più caratteristici del lago di Como, si veste di festa: si accendono le luci sulla gola naturale più suggestiva d'Italia. Anche quest'anno, dopo il grande successo del 2021, verrà riproposto Orrido Magic Christmas Light, per "Un Natale da favola". Un percorso magico illuminato dedicato alla festa più attesa dell'anno.

Il canyon lombardo che si veste di luci per Natale come in una favola