Orti o terra di nessuno? Sui social scoppia la polemica

Abbandono dei rifiuti. Una vera e propria piaga che a Monza più d'una volta si è guadagnata l'attenzione della cronaca.

Stavolta, a destare il dissenso, dei cittadini, è l'area attigua al canale Villoresi, dove sono stati abbandonati dei rifiuti lungo le sponde. La denuncia sulla pagina Facebook "Sei di Monza se...": "Passeggiando sul Villoresi tra via Antonio Pacinotti e via Marsala si trovano questi giardini - si legge in relazione all'area verde - Immondizie di ogni genere, plastiche e vetro di ogni tipo!".

Un quadro non certamente edificabile e che pure, fra i cittadini, ha sollevato non poche polemiche. Interno all'area recintata sulle sponde del Villoresi, che pure lascerebbe intendere la conduzione delle stessa da parte di qualche privato cittadino, e in particolare lascerebbe pensare alle aree destinate agli orti comunali cedute in comodato d'uso ai residenti, l'area si presenta infatti piuttosto degradata e piena di rifiuti abbandonati. Un vero e proprio punto di domanda per i residenti della zona, per i quali l'area andrebbe risistemata e ripulita. E per la quale, più volte, nel post sulla pagina Facebook si è fatto appello all'amministrazione comunale.

"Ci entrano dentro drogati e prostitute, il comune dovrebbe intervenire" si legge in un altro commento dove si parla dell'area. Non casuale. Giacché già in passato lungo altri tratti del canale Villoresi diverse erano le critiche sollevate relativamente alle strisce verdi utilizzate come discarica da disadattati e senzatetto in cerca di un rifugio di fortuna.

Al momento, ad ogni modo, sulle condizioni di degrado dell'area verde resta un certo mistero. Insieme alle lagnanze dei cittadini che, invece, vorrebbero più pulizia e meno degrado.