Le eccedenze dell'orto finiscono sulle tavole delle famiglie bisognose

Stop a frutta e verdura che finiscono al macero perché invendute oppure troppe abbondanti da portare in tavola per una famiglia. A Lesmo nasce il progetto dell'orto solidale. Una bella iniziativa all'insegna della generosità (e per combattere lo spreco alimentare) che certamente porterà un sorriso e cibo sano sulle tavole delle famiglie che stanno affrontando un momento di difficoltà.

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, è rivolta a chi possiede alberi da frutto e orti e che si ritrova con un raccolto maggiore rispetto al fabbisogno. Invece di buttare in pattumiera frutta e verdura gli organizzatori invitano ad aderire al progetto del raccolto solidale. Chi ha la pianta piena di frutta e l'orto pieno di verdura che da solo non riesce a consumare può telefonare ai responsabili della Bottega delle solidarietà che invierà in loco personale addetto alla raccolta di frutta e verdura che poi verrà distribuita alle famiglie in difficoltà.

Per aderire all'iniziativa si può telefonare al numero 335.6522199.