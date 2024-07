A Monza un ostello della gioventù: nell’ex edificio dei padri Barnabiti camere per i giovani

A Monza arriva un ostello della gioventù nell’ex edificio dei Padri Barnabiti. L’edificio di Vicolo Scuole 5 diventerà uno spazio destinato all’housing sociale, con 11 camere e 2 appartamenti. Lo ha stabilito la giunta comunale approvando tramite una delibera il permesso di costruire per il restauro, risanamento conservativo e adeguamento d’uso dell’edificio.

“Un progetto, questo, che contribuisce a rispondere alla crescente richiesta di soluzioni abitative temporanee a costo calmierato e offrire nuove possibilità abitative a persone in differenti condizioni di fragilità per disagio sociale, economico, che si tratti di lavoratori o studenti” spiegano dal municipio.

L’ex edificio dei Barnabiti

Di proprietà della Congregazione di Chierici Regolari di San Paolo detti Barnabiti, la struttura di 715 metri quadri di superficie lorda è stata concessa in locazione all’Impresa Sociale Il Carro SRL, che tramite opere di ristrutturazione interna garantirà la presenza di 11 camere per un totale di 250 metri quadri e due appartamenti di housing sociale per un totale di 300 metri quadri. Il Carro SRL con la convenzione firmata assieme alla proprietà e al Comune si impegna – in quanto gestore dell’attività ricettiva extralberghiera nella forma "Ostello della gioventù”- a non mutare la destinazione d’uso dell’edificio e della sua area di pertinenza e a mettere a disposizione del Comune di Monza in maniera concordata e qualora ci fosse disponibilità un appartamento di housing sociale (per un nucleo familiare di massimo 4 elementi) a tariffe calmierate del 20% per cento rispetto al costo standard previsto.

La convenzione, che non ha scadenze temporali, prevede inoltre che l’impresa contatti prioritariamente il Comune di Monza qualora gli appartamenti di housing sociale fossero liberi, al fine di valutare congiuntamente eventuali proposte di inserimento segnalate dai Servizi Sociali comunali. “Abbiamo accolto la richiesta dei Padri Barnabiti – osserva l’assessore all’Edilizia Privata Marco Lamperti - che hanno dato in locazione l’edificio all’Impresa Sociale Il Carro SRL nell’ottica di offrire spazi di housing sociale, portando così l’offerta di stanze e appartamenti di housing sociale in pieno centro storico a Monza”.

“Avere una struttura che offre servizi di housing sociale e che si coordina con i Servizi sociali della città – afferma l’assessore al Welfare Egidio Riva - ci permette di ampliare la rete di intervento e supporto alle famiglie più fragili in città, in un’ottica di sempre maggior capillarità e integrazione dei servizi”.