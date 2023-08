Il ristoratore monzese insultato: "Non siamo noi che facciamo pagare il piatto vuoto"

Certamente i detrattori non saranno mai entrati ma, presi dalla frenesia che spesso colpisce i leoni da tastiera, si saranno limitati a cercare su Internet il nome del ristorante “colpevole” senza accertarsi dove effettivamente si trovasse, lasciando recensioni negative e non veritiere. Così che da qualche ora il ristorante monzese “Osteria del cavolo”, scambiato per quello di Finale Ligure “reo” di aver addebitato un piatto vuoto per la divisione di un piatto di pasta, viene riempito di recensioni riferite a quell'episodio al quale sono completamente estranei, mettendo seriamente a rischio il buon nome e il lavoro che da oltre due decenni stanno portando avanti nel centro della città di Monza.

Tanto che il gestore ha dovuto affidarsi ai social per precisare che non è il suo locale (che ha lo stesso nome di quello ligure) quello salito alla ribalta delle cronache nazionali.

“Buongiorno a tutti – scrive sulla pagina Facebook - da qualche ora giungono recensioni negative errate sulla nostra Osteria scambiata per un ristorante omonimo di Finale Ligure. Fate attenzione prima di commentare o recensire, la nostra Osteria del Cavolo” (di Monza) è l’originale, fondato 22 anni fa a Monza appunto! Il ristorante a cui si riferisce l’accusa di errato addebito per divisione del piatto si trova a Finale Ligure. Oltretutto siamo chiusi per ferie!”.

Il post sui social