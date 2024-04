Osvaldo, il poeta che insegna (gratis) la lingua italiana agli stranieri

È emozionato: non è abituato alle interviste, anche se la comunicazione è il suo pane. Si sente più a suo agio dietro alla scrivania insieme a quei ragazzi che, anche se non parlano ancora bene l’italiano, sono già diventati amici. Una sorta di “nipoti acquisiti” ai quali insegnare la lingua italiana e soprattutto aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro. Un poeta (in pensione) che si trasforma in insegnante: ecco la bella storia che arriva dall’Usb di Monza dove da qualche settimana Osvaldo Zaccaria insegna italiano ai giovani stranieri che stanno cercando un lavoro.

Un insegnante particolare (anche se non è mai salito in cattedra), non certo quello dalla penna rossa. Le sue lezioni sono fatte in rima, a suon di poesie per insegnare aspetti pratici della vita di tutti i giorni che possono tornare utili ai ragazzi. “Sono molto felice di dare una mano - racconta Osvaldo Zaccaria a MonzaToday -. Oggi la lezioni (si svolgono il giovedì pomeriggio nella sede di via Cavallotti) è iniziata recitando la poesia che avevi scritto in memoria di mio zio Renato”.

Linguaggio semplice, immediato, sempre il sorriso sul volto e l’entusiasmo nei confronti della vita. “Niente libri di grammatica – prosegue -. Facciamo conversazione: per esempio oggi partendo dalla poesia dello zio ho spiegato loro i legami familiari. Poi c’è la lezione sulla cortesia, su come rispondere al lavoro, negli uffici pubblici, con le persone. Le parole utili per trovare occupazione in un ristorante o in una pizzeria”. Osvaldo sa che la vita alcune volte mette di fronte a grandi ostacoli ed è importante avere al proprio fianco persone che tendono una mano. E sa anche che è altrettanto dura non riuscire a trovare un posto di lavoro.

"Io nella mia vita ho fatto tanti lavori: il muratore, il cameriere, il venditore ho lavorato anche alla biblioteca del Mirabello”. Oggi è in pensione, e oltre a dilettare gli amici recitando le poesie (ne conosce centinaia) ha deciso di aiutare (gratis) i migranti a imparare quella lingua italiana che lui ama tanto. “Adoro la nostra lingua - conclude -. In passato ho pubblicato anche un mio libro intitolato ‘Il napoletano a Monza’ e recentemente una mia poesia è stata pubblicata anche su un noto quotidiano. Mi diverto e mi piace aiutare questi ragazzi a imparare gli elementi basilari della nostra lingua per trovare subito un'occupazione"