Il pacco alimentare dove non c'è solo cibo, ma anche passeggiate e viaggi

L'aiuto a chi sta affrontando un momento di difficoltà non passa soltanto dalla distribuzione del pacco alimentare, ma anche dal dono di momento di svago che la famiglia non potrebbe permettersi. Questo lo spirito alla base del "Care box: famiglia di famiglie" messo in campo dal Rotary Club Monza Ovest (già promotore nel 2020 del progetto Care Box) con il coinvolgimento del Rotary 2042 Onlus, la Società San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale di Monza, l’organizzazione di volontariato MAPO (Movimento Amici della Piccola Opera) e l’istituto religioso delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria - Centro Mamma Rita).

Oltre alla distribuzione mensile dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, il progetto prevede anche la partecipazione (naturalmente gratuita) a diverse attività ludiche e ricreative pensate ad hoc per i bambini e per le donne. Per i più piccoli sono stati organizzati doposcuola e camp estivi, laboratori e attività ricreative. Da alcuni mesi è partito anche il progetto 'Giocando con la musica' per avvicinare i più piccoli al mondo delle note e del canto. Ma i promotori hanno pensato anche alle mamme che, per far quadrare il bilancio, sono pronte a rinunciare a tutto. Così che per loro il 'pacco alimentare' non continue solo generi di prima necessità ma anche la partecipazione a gite e soggiorni (spesso insieme a tutta la famiglia), eventi, laboratori creativi e per le donne straniere anche a corsi di italiano.

I promotori dell'iniziativa

Da novembre 2022 a giugno 2023 è prevista la distribuzione di oltre mille altre “Care Box”. Contestualmente prenderanno il via attività di sostegno scolastico e psicologico rivolte ai bambini con disabilità o con problematiche di inserimento sociale: aiuto allo studio e ai compiti, momenti di svago e gite che coinvolgeranno circa 50 bambini. Attenzione anche alle donne e alle mamme che vivono situazioni di disagio economico e familiare con iniziative di sostegno psicologico rivolte a circa una trentina di famiglie.

"Già nel marzo 2020 - ha spiegato Alceste Murada, socio del Rotary Club Monza Ovest e referente del progetto - durante le nostre periodiche riunioni Zoom, ci siamo resi conto dell’improvviso insorgere di nuove povertà che l’incipiente pandemia da Covid-19 avrebbe generato. Intercettato il crescente bisogno, abbiamo immediatamente messo a frutto tutte le diverse professionalità e competenze dei nostri soci, arrivando rapidamente alla formulazione di un progetto che, grazie ai nostri fondi e grazie a donazioni materiali e finanziarie, creasse un valore aggiunto che permettesse la fornitura di circa 64 scatole con prodotti alimentari, del valore unitario di circa 40 euro, da far pervenire alle famiglie più bisognose. È nato così il progetto Care Box che, con l’aiuto di Columbus Logistics per il ricevimento delle derrate e per il confezionamento delle box e di San Vincenzo per l’individuazione delle famiglie e la consegna capillare box attraverso le sue Conferenze, ha permesso dal luglio 2020 al giugno 2022 la donazione di oltre 3200 Care Box. Grazie a un processo ormai pienamente collaudato, siamo riusciti ad arricchire il progetto, aggiungendo all’attenzione ai bisogni materiali anche un attenzione speciale nei confronti di famiglie e bambini in condizioni di difficoltà. Ecco allora che con “Care Box: famiglia di famiglie” nuovi attori, attivi in ambiti e discipline differenti dai nostri, hanno scelto di affiancarci e di condividere con noi le loro specifiche esperienze e competenze".