"Perché mandare nostro figlio al centro estivo deve costare di più (perché è autistico)?"

"Ci sentiamo abbandonati, lasciati soli. Emarginati. Si parla tanto di inclusività, si organizzano le giornate dei calzini spaiati ma poi nella realtà di tutti i giorni le cose sono diverse". Comincia così lo sfogo di un papà a MonzaToday. L'uomo - che ha scelto di restare anonimo - ha raccontato le difficoltà incontrate per l'iscrizione al centro estivo del figlio. Nicolas - nome di fantasia - frequenta la scuola elementare e da quando aveva due anni e mezzo è seguito da un team di professionisti tra terapisti, educatori e maestra di sostegno a scuola, perchè affetto da un disturbo dello spettro autistico. Una diagnosi che è arrivata quando il figlio ancora non frequentava la scuola materna che ha cambiato tutto: da quel momento i percorsi del bambino sono stati attenzionati diversamente, con la supervisione di un team di specialisti.

Quest'estate, quando la scuola chiuderà, anche Nicolas resterà a casa e come molti suoi compagni. Ma i genitori continueranno a lavorare e anche la famiglia dovrà organizzarsi con un centro estivo. Per i genitori di Nicolas però ci sarà una spesa in più che le altre famiglie non avranno da sostenere: quella per un educatore. La coppia ha infatti ha raccontato di essere andata incontro ad alcune difficoltà perchè per la frequenza di Nicolas, a loro è stato chiesto un costo aggiuntivo oltre alla retta di frequenza del centro estivo comunale: la quota di compartecipazione per il pagamento dell'educatore che, per la tipologia di disturbo del bambino, deve essere presenza obbligatoria durante le attività.

"Nicolas è costantemente affiancato e gli operatori e la maestra cercano di coinvolgerlo e di farlo stare insieme agli altri bambini, ha sopratutto difficoltà di concentrazione. Io e mia moglie lavoriamo e per l'estate, come tutte le famiglie, abbiamo l'esigenza di trovare una soluzione ma quando mi sono informato in comune mi è stato richiesto il pagamento di una quota settimanale per l'educatore che lo affianchi ma è un costo che per un periodo di più settimane, aggiunto alla quota di frequenza, comincia a pesare e forse farei prima a stare a casa io da lavoro ma non è possibile".

"Arriverei a spendere 500 euro al mese quasi solo per l'educatore più la quota del centro estivo e sono quasi 240 euro a settimana. E' davvero uan cifra elevata" racconta l'uomo. Una prassi prevista dal regolamento comunale della città dove la famiglia vive che disciplina l'accesso e i costi dei centri estivi organizzati dall'ente che, per chi percepisce la misura di sostegno regionale B1, prevede una quota di compartecipazione per la spesa relativa alla figura professionale dell'educatore. "Le stesse risposte le ho avute in altri comuni, in altri centri estivi e non è un problema che riguarda solo me ma anche altre famiglie. Alla fine ho trovato una soluzione diversa".

"Ci sentiamo emarginati, lasciati soli e abbandonati. Il contributo regionale che percepiamo copre altre esigenze e bisogni che si rendono necessari per nostro figlio con le sedute di terapia e la supervisione" spiega la famiglia.

Oltre ai costi, non è sempre semplice trovare le figure professionali richieste: "Lo scorso anno ho fatto 40 telefonate, sono impazzito per trovare un educatore per affiancare Nicolas durante gli allenamenti di basket. Ha voluto provare questo sport ma era prevista la figura obbligatoria di un educatore. In quel caso il costo era stato coperto da un voucher". Per il centro estivo invece la famiglia avrebbe dovuto compartecipare alla spesa. E alla fine la scelta è ricaduta altrove.

"L'educatore costa 800 euro, la richiesta è una compartecipazione minima"

A prevedere una compartecipazione alla spesa da parte della famiglia è il regolamento comunale del comune di Giussano, città dove la famiglia risiede. E lo riporta nero su bianco l'allegato B dal titolo "Integrazione indirizzi applicativi per la partecipazione a centri estivi e soggiorni di vacanze per persone con disabilità", in riferimento al capo IV, art. 2 del Regolamento dell'Ambito di Seregnoper l'accesso ai servizi in favore di persone disabili. Ma per la famiglia sarebbe una regola che segna una disparità di trattamento e una "ingiustizia".

"Per quasi tutte le esigenze specifiche l'educatore è comprensivo nella quota di iscrizione al centro comunale e la presenza del personale è garantita dalla cooperativa che gestisce i servizi del centro estivo" spiega il vicesindaco Adriano Corigliano a MonzaToday, con delega ai Servizi Sociali. "Ogni volta che il centro estivo apre mi reco di persona per effettuare i controlli anche due volte a settimana e ho sempre riscontrato la massima attenzione ai bisogni di chi vi partecipa con una cura che, se consentito, a volte supera qualla che potrebbe avere anche un genitore" aggiunge.

"Nel caso specifico però il bambino deve essere affiancato da una figura professionale individuata e dedicata a lui. E il regolamento comunale prevede una compartecipazione alla spesa da parte della famiglia che può attingere alle risorse messe a disposizione dalla misura di sostegno economico B1 della Regione che è erogata con importo mensile e deve essere utilizzata anche per garantire interventi educativi esterni" ha precisato.

"Si tratta di una quota di 125 euro a settimana, una compartecipazione minima a fronte di uan spesa che per l'amministrazione comunale invece ammonta a 800 euro settimanali" ha concluso.