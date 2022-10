"Sà fem?", la pagina Instagram che parla in brianzolo

"Ghe pensi mi", "Sà fem?" o ancora "Fà Ballà L'Oeucc". Detti brianzoli accompagnati dalla traduzione in inglese. "Brianzolo cathcphrase used to offer help or solves someone's problems" e ancora "What are we doing?/ Brianzolo slang used to ask someone to make up his mind and decide what to do in the immediate future".

Un dialogo tra il dialetto e l'inglese che ha simbolicamente messo in piedi Andrea Girasole, 26enne brianzolo che tre anni fa ha deciso di creare, su modello delle analoghe pagine dedicate a Roma e Milano, la pagina Instagram Brianzasays. Una vetrina social del dialetto brianzolo dove detti tradizionali vengono tradotti in inglese. Un'iniziativa che punta a valorizzare le tradizioni ma soprattutto a strappare un sorriso e a coinvolgere con leggerezza. "Con il dialetto brianzolo sono cresciuto e ho pensato che potevo creare qualcosa di carino prendendo spunto da quanti già avevano ideato una pagina simile. Ho iniziato condividendo qualche post con una parola o una frase con traduzione inglese, alternandola a delle foto che valorizzavano la Brianza" racconta Andrea Girasole.

E dal 2019 la pagina è cresciuta, arrivando a promuovere anche gadget e merchandaising collegato, e oggi conta quasi 20mila follower. "E' un modo simpatico, carino e divertente di valorizzare e promuovere il dialetto brianzolo" spiega Andrea cresciuto ad Agrate Brianza a "pane e dialetto" e oggi impiegato in uno studio di commercialisti di Vimercate.

"Il dialetto - e non solo quello brianzolo - è un mio interesse e ho cercato di rendere la pagina divertente con l'intento, soprattutto durante la pandemia e gli anni del covid, di regalare un po' di leggerezza". E' lui a selezionare le frasi e i detti e ad approntare la traduzione inglese, "con l'aiuto, a volte, del traduttore" ammette. Qualche suggerimento arriva anche dai familiari, dagli amici e e soprattutto dai nonni: i veri custodi del dialetto. "Il dialetto, con la sua pronuncia brianzola, accostato all'inglese e a una traduzione in lingua sortisce un effetto insolito e strappa un sorriso" sottolinea Andrea.

E la pagina Instagram che parla brianzolo vuole fare proprio questo.