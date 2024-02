A Monza la nuova palazzina di 5 piani che "regala" al rione verde, parcheggi e pista ciclabile

Una “gestazione” durata 6 anni e adesso è arrivato il via libera. La giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto nei giorni scorsi ha approvato in via definitiva il piano attuativo da realizzare in via Gallarana, sul lato ovest della strada. Il progetto prevede la realizzazione di una palazzina di 5 piani (che occuperà una superficie lorda di 2.489 mq), la piantumazione di alberi e arbusti (così che l’attiguo parco pubblico di via Gallarana si allargherà), parcheggi e interventi nel rione.

Il primo “via libera” al Piano Attuativo risale al 2018, quando la giunta Allevi approvò uno specifico atto d’indirizzo. L’anno successivo, però, alienò all’operatore privato diritti volumetrici aggiuntivi finalizzati alla realizzazione dell’operazione, che nel 2020 ottenne il via libera dalla Commissione Paesaggi. Settimana scorsa è arrivato l’ultimo tassello dell’iter amministrativo. E l’assessore Marco Lamperti assicura: “Il Piano era stato ampiamente instradato al nostro insediamento e sarà certamente uno degli ultimi a consumo di suolo, visto che la variante al Pgt è in fase di redazione”.



Il piano attuativo prevede la cessione di 3.390 mq di verde che amplieranno il parco Gallarana inaugurato lo scorso mese di luglio. Saranno anche previsti 537 mq di parcheggi pubblici e 324 mq saranno destinati ad allargare la pista ciclopedonale che collega via Aguggiari a via Gallarana. Nella parte pubblica di area a verde in cessione saranno piantumate piante ad alto fusto al confine con la parte privata e con la nuova ciclopedonale. Sempre nella parte verso via Gallarana, adibita a nuovo parcheggio pubblico, sarà creata una zona di filtro “verde” naturale per schermare l’edificio dal traffico su strada. Altri alberi verranno posizionati sull’area verde al confine con la pista ciclopedonale, per dare continuità alla piantumazione del parco della Gallarana. Ulteriori piantumazioni saranno messe nella parte privata al confine con la zona boschiva in cessione al Comune e in corrispondenza di tutto il perimetro del lotto privato, in una logica di continuità tra verde privato e il parco pubblico.



Con il piano, il privato che realizza la palazzina, si impegna a realizzare opere di urbanizzazione primaria per circa 92 mila euro e di urbanizzazione secondaria – con finalità sociale – per circa 120 mila euro. Questa seconda categoria di interventi, in particolare, riguarda il rifacimento ex novo del vicino campo da basket di via Prampolini, il rifacimento e il riassetto dei viali circostanti, l’inserimento di elementi di arredo urbano e la messa a dimora delle essenze arboree e arbustive, a mitigazione acustica e visiva verso i condomini adiacenti. Il privato si è impegnato ad eseguire a proprie spese la posa delle alberature nell’area privata e a realizzare un nuovo ingresso per il parco pubblico da via Gallarana, in corrispondenza del percorso ciclabile, per una spesa totale di circa 15 mila euro.



“Gli impatti del nuovo insediamento sul traffico e sulla domanda di parcheggi per le auto sono stati valutati in sede tecnica durante le fasi progettuali – fanno sapere dal Comune di Monza -. In base agli approfondimenti svolti la nuova palazzina di 5 piani risulta compatibile sia con la disponibilità viabilistica dell’area sia con la possibilità di garantire un numero adeguato di posti auto (circa 300) nel comparto interessato dall’intervento. Molti di questi posti sono già stati realizzati al tempo della inaugurazione del parco pubblico di via Pina Sacconaghi”.



“Il piano – conclude Lamperti – permette di ampliare il perimetro dell’attiguo parco pubblico della Gallarana, consentendo di mettere a dimora ulteriori alberi e arbusti, realizzare opere utili alla cittadinanza e fornire un nuovo portale d’ingresso al parco”.