Addio allo storico palazzo arancione: Il Campari cambia casa

Dal 1904 era la casa del celebre aperitivo rosso rubino inventato alla fine dell'800 da Gaspare Campari. È il famoso palazzo arancione della Campari di Sesto San Giovanni, alle porte di Monza, il primo stabilimento e sede del gruppo entrato nell'immaginario collettivo degli italiani e non solo, che ora si appresta a cambiare destino.

Il gruppo che produce l'aperitivo red passion infatti si trasferirà a Milano. L'accordo ha coinvolto Campari come acquirente e Bnp Paribas Reim, società di gestione degli investimenti immobiliari del Gruppo Bnp Paribas, come venditore. Quest'ultima ha infatti ceduto a Campari Grop un immobile adibito a uffici situato in corso Europa 2, vicino al Duomo di Milano. Che Campari utilizzerà come sua sede centrale.

La transazione si è conclusa per un importo che si aggira sui 110 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno i costi di ristrutturazione dell'edificio.

ll nuovo headquarter Campari sarà dunque in pieno centro Milano. L'immobile, spiega MilanoToday, conta circa 10mila metri quadrati, suddivisi in 9 piani fuori terra oltre a 4 piani interrati. L'esposizione è sia su corso Europa sia su via Larga. Il gruppo Campari interverrà con una profonda riqualificazione, con l'obiettivo di trasferirvi i suoi dipendenti dall'attuale sede di Sesto San Giovanni nel 2027. Nel 2016, Bnp Paribas Reim aveva acquistato il palazzo dalla famiglia Borromeo. "L’operazione di vendita dell’asset in corso Europa a una società internazionale e prestigiosa come Campari testimonia quanto BNP Paribas Reim sia in grado di proporre soluzioni di altissimo livello all’interno della gestione attiva di investimenti immobiliari", commenta Vincenzo Nocerino, Ceo di Bnp Paribas Reim Italy: "Lo dimostra l’interesse mostrato per un edificio dotato di solidi fondamentali e situato in una posizione strategica nel centro di Milano, cuore pulsante di una metropoli che guarda sempre più all’Europa, caratteristiche essenziali per un immobile destinato a ospitare l’headquarter di un grande gruppo".