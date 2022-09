In Brianza una palestra all'aperto dove si fa ginnastica gratis

Rimettersi in forma sottocasa, senza spendere un euro. A Ornago si può. Sabato 24 settembre alle 18.30 taglio del nastro della palestra all'aperto in via Porta. I lavori, realizzati in tre settimane, sono in fase di ultimazione in questi giorni. Sabato l’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di un'area attrezzata dove fare ginnastica liberamente e a costi zero.

La palestra all'aperto - allestita nell'area verde sopra l'anfiteatro - è stata realizzata grazie al cofinanziamento della regione Lombardia attraverso la partecipazione (e la vittoria) del bando 'Sport Outdoor'.

Ad Ornago novità anche per altri spazi verdi. È arrivato l'esito positivo anche per il bando regionale che riguarda i parchi giochi inclusivi, accessibili anche ai bambini e ai ragazzi con disabilità. L'area verrà allestita nel parco giochi di via Verri: il costo è di 60 mila euro, la metà verrà erogato dal Pirellone. Buone notizie anche per la partecipazione ai bandi proposti dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) per la digitalizzazione dei servizi all'interno del comune (costo di 294 mila euro): sono arrivati i decreti di accettazione e il relativo finanziamento. Mentre nulla di fatto per i finanziamenti della videosorveglianza nei parchi. I progetti sono stati accettati, ma le risorse regionali erano già finite.