A Monza la "palestra di roccia" più alta d'Italia

Una palestra di roccia con una parete da arrampicata tra le più alte d'Europa e la più elevata d'Italia e ancora campi da paddle e da golf, una spa e un ristorante panoramico a 26 metri di altezza. Proseguono i lavori nell'ex area Philips. Nell'area di135.000 metri quadrati tra viale Campania e via Borgazzi continuano i lavori per dar forma all'Energy Spring Park, il progetto ideato dalla Famiglia Bellazzi - proprietaria dell'area - a firma dell'architetto Giancarlo Marzorati.

I campi da paddle e la parete di arrampicata

Entro la fine dell!anno saranno ultimati sei campi da paddle e per il 2023 vedrà la luce la palestra di arrampicata indoor più alta d’Italia e tra le più alte d’Europa, con una parete di 17 metri, con tiri che coprono ogni livello di difficoltà. La struttura manterrà le volumetrie originarie, circa 67.000 metri cubi e ospiterà, oltre al paddle e alla parete di roccia anche tre campi da golf, tutto al coperto.

Il ristorante panoramico e la spa

Non solo sport: il nuovo centro vedrà nascere anche spazi aperti al pubblico tra cui una piccola oasi di benessere con una spa e un ristorante panoramico, in cima all'edificio, a 26 metri di altezza, da cui si potrà godere della vista su tutta Monza, sulla Milano delle Torri e sulle Alpi innevate.

“Gli appassionati di climbing troveranno pane per i loro denti in questa nuova struttura che accoglierà una parete di roccia interna certificata di 17 metri.Nel progetto è prevista anche un’altra parete da record all'esterno che raggiungerà l'altezza di 27 metri” spiega GianMaria Bellazzi. "Il nostro obiettivo è quello di creare una polarità urbana per la città di Monza con caratteristiche al passo con i tempi: attiva, ospitale, aperta e stimolante ma anche capace di mantenere un forte legame con la storia, col paesaggio e la natura circostante”.